Ils sont partis de la pointe sud du Portugal pour atteindre le Cap Nord à bord d’une Hyundai Ioniq 6, 100 % électrique. L’équipage a englouti 5 665 km en 63h35, établissant ainsi un nouveau record détenu jusqu’à présent par une Tesla Model 3.

Agacés par les articles relatant des temps de trajet improbables en voiture électrique, les trois compères de la chaîne Youtube La Chaine EV et Weelyke se sont lancés dans un challenge de taille. Leur objectif est double : briser les clichés autour des longs trajets en voiture électrique et battre le précédent record établi deux ans plus tôt par un équipage en Tesla Model 3 Grande Autonomie.

Le dernier European Electric Cannonball, en Tesla, avait mis 70h49 pour réaliser les 5887 km nécessaires entre le Cap Saint Vincent au Portugal et le Cap Nord en Norvège. En relai au volant de la Hyundai Ioniq 6, l’équipage 2023 a battu, et de loin, ce précédent record.

63h35, soit 7h de moins que la Tesla

Jean-Christophe, Alexandre et Charles ont lancé le chronomètre vendredi 15 septembre à 18h (heure française) au départ du point le plus méridional de l’Europe au Portugal. Ils l’ont arrêté en live sur les réseaux sociaux, 63 heures et 35 minutes plus tard, alors qu’ils touchaient le monument représentant le point le plus au nord de l’Europe, ce lundi 18 septembre à 9 h 35.

En quelques chiffres, cette aventure c’est :

5 665 km avec la Ioniq 6

63h35 de temps de trajet du sud au nord

7 h de moins que le précédent record

23 pauses recharges sur bornes rapides

17,9 kWh/100 km de moyenne

63 h 35 pour 5665 km en Ioniq 6 // Source : La Chaine EV

L’équipe a particulièrement bien préparé son trajet avec les différentes étapes de recharges possibles. Selon leurs calculs théoriques, ils auraient même certainement pu le faire en moins de temps. Ils ont rapidement pris quelques minutes de retard sur les pauses, qui, cumulées aux aléas de la route, creusent l’écart entre la théorie et la pratique. Cela ne minimise absolument pas le record établi, bien au contraire.

Avec ce temps de trajet, l’équipe en Hyundai électrique s’approche du temps nécessaire pour faire ce parcours en voiture thermique. Google Maps estime de manière assez optimiste ce trajet à 59h de route, quand ViaMichelin l’estime à un peu plus de 61h. L’écart est quand même bien réduit entre voiture électrique et voiture thermique.

Si les trois compères ont bien assuré pour établir ce nouveau record, la star de l’aventure est très probablement la Hyundai Ioniq 6.

Ioniq 6 : la vraie gagnante de ce challenge

Tesla est souvent mis en avant pour son efficience et pour le développement de son réseau de recharge (Superchargeur). Dans le cas de ce record, on voit bien que l’élève est désormais en mesure de surpasser le « maître ».

L’équipage 2023 a quand même bien pu profiter du développement du réseau de recharge rapide pour établir ce nouveau chrono record. Sauf que ce temps de trajet n’aurait pas été envisageable avec une voiture consommant trop (elles sont nombreuses), et/ou se chargeant trop lentement sur les bornes rapides.

Record Traversée de l’Europe en Ioniq 6 // Source : La Chaine EV

Là-dessus, la berline de Hyundai prouve qu’elle est une routière parfaite. Sa consommation est très mesurée grâce à son aérodynamisme. La consommation moyenne de 17,9 kWh/100 km sur un trajet essentiellement autoroutier en témoigne. Une partie de l’itinéraire s’est même fait sur l’autoroute illimitée allemande, ce qui a permis à l’équipe de tester la vitesse maximale de la Ioniq 6 : 191 km/h, avant de revenir à une moyenne un peu plus raisonnable, mais plus élevée qu’ailleurs en Europe (entre 140 et 170 km/h). Malgré ces vitesses plus consommatrices en énergie, la berline électrique a tracé sa route sans casser la moyenne.

La capacité de recharge est également un des avantages indéniables de la Huyndai Ioniq 6. Avec sa plateforme 800 V et le pré-conditionnement de la batterie pour préparer la voiture à la charge, la recharge s’est toujours fait à bon rythme et globalement sans aucune difficulté majeure, malgré des températures particulièrement fraîches en Scandinavie.

Pour réaliser ce trajet, la précédente équipe en Tesla Model 3 avait dû s’arrêter une trentaine de fois, avec des superchargeurs pas toujours idéalement situés sur les axes empruntés. Ce qui explique d’ailleurs la différence de kilométrage entre les deux voitures : 5 887 km avec la Tesla et 5 665 km avec la Hyundai. Avec 23 arrêts réalisés et de bons débits de recharge, la Hyundai Ioniq 6 a rapidement creusé l’écart avec la Tesla.

La dernière recharge avant le Cap Nord // Source : La Chaine EV

La Hyundai Ioniq 6 est certainement arrivée au Cap Nord en bien meilleure forme que les trois membres de l’équipage, qui se souviendront probablement un moment de leur aventure. On attend la vidéo finale de leur épopée, il faudra sûrement attendre quelques jours, qu’ils se remettent de l’effort, avant de la voir en ligne. Il a quand même été possible de suivre leurs aventures sur Instagram et sur Polarsteps.

