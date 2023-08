Tesla commercialise, en Chine, un panier en carton dont la forme est à l’effigie du Cybertruck, le pick-up 100 % électrique de la marque. Votre chat pourrait l’adorer.

Depuis des années, Tesla prend un malin plaisir à développer sa marque en commercialisant des produits insolites, lesquels n’ont pas grand-chose à voir avec sa raison d’être (vendre de l’alcool quand on est un constructeur automobile…). Nouvelle preuve avec cet accessoire pour chat, repéré par Sawyer Merritt, enthousiaste Tesla et co-fondateur de Twin Birch, le 4 août.

Oui, Tesla pense à nos amis félins avec un panier/litière/nid douillet (rayez la mention inutile) dont la forme est directement inspirée du Cybertruck — le pick-up 100 % électrique dont les premières livraisons sont attendues pour cette année. « Arborant le look futuriste du Cybertruck, ce nid semi-ouvert pour chat, comprend du carton fin ondulé pour subvenir aux besoins journaliers et naturels des chats », peut-on lire en description de l’objet disponible en Chine pour une petite dizaine d’euros.

Panier pour chat Tesla Cybertruck // Source : Tesla Chine

Votre chat, aussi, peut adorer le Cybertruck

Tesla sait a priori comment plaire aux chats. Le choix du matériau est tout trouvé — du carton (on ne comprendra jamais vraiment pourquoi ils en raffolent) –, quand bien même on n’en fera pas une litière (un gros pipi et c’est fini). La partie en carton ondulé peut faire office de grattoir pour que les félins puissent faire leurs griffes à l’envi sans détruire votre canapé acheté chez Ikea, Bobo Chic ou Roche Bobois (là encore, rayez la mention inutile).

On notera que la forme particulière du Cybertruck peut s’adapter au moindre désir des chats. Le panier comporte en effet une partie resserrée pour qu’ils soient à l’étroit (utilisation douillette) et une autre plus étendue s’ils recherchent plus d’aisance pour s’étendre dans des positions improbables quand ils dorment. Les concepteurs ont pensé à toutes les situations, et nos chats ne peuvent qu’apprécier ce nid qui coche absolument toutes les cases. « Mon chat l’adore ! », a d’ailleurs commenté un propriétaire visiblement très heureux de voir son animal apprécier la meilleure sieste de sa vie.

En termes de dimensions, le produit mesure 56 x 41 x 25 centimètres. Votre Maine Coon risque de dépasser un peu, mais ce n’est pas grave (il adorera quand même). Bien évidemment, il faudra monter le panier soi-même et, de toute évidence, vous ne pourrez pas compter sur l’aide de votre fidèle compagnon pour l’assemblage. Le privilège d’être un chat mignon.

