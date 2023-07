Tesla est contraint d’organiser une nouvelle campagne de rappel concernant des voitures défectueuses. Mais, cette fois, les modèles concernés devront passer par un atelier. Une simple mise à jour à distance ne suffira pas.

Dans le monde de l’automobile, les campagnes de rappel sont monnaie courante. Elles concernent des véhicules défectueux, susceptibles de présenter un risque de sécurité. Et plus on vend de voitures, plus on en produit et plus ce genre de contretemps peut arriver. Tesla ne déroge pas à la règle et, comme le note Not a Tesla App dans un article publié le 25 juillet, la firme américaine a été contrainte de procéder à une nouvelle campagne de rappel.

En vigueur depuis le 14 juillet selon un document de la NHTSA (agence en charge de la sécurité routière aux États-Unis), cette campagne se distingue des autres par l’obligation de passer par un atelier. Très souvent, quand Tesla annonce un rappel de voitures, une simple mise à jour à distance suffit pour rectifier le tir (pour Elon Musk, ce ne sont pas des rappels, d’ailleurs). Le souci concerne des Model X, des Model S et des Model Y produits entre janvier et juillet 2023, a priori aux États-Unis. Un peu plus de 1 300 véhicules seraient concernés, soit une part infime dans les ventes de Tesla.

Definitely. The word “recall” for an over-the-air software update is anachronistic and just flat wrong! — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2023

Des Tesla touchées par un problème d’alignement des caméras

Le souci rencontré par cet échantillon de voitures Tesla est lié au positionnement des caméras à l’avant. « Sur les véhicules affectés, l’angle des caméras à l’avant n’est peut-être pas aligné avec les standards requis, ce qui peut conduire à la désactivation de certaines fonctionnalités de sécurité, comme le freinage d’urgence, l’alerte de collision frontale ou le maintien dans la voie, sans en alerter le conducteur », indique la NHTSA. Bonne nouvelle : aucun accident n’a été déploré.

L’intervention au sein d’un atelier Tesla ne prendrait que 20 minutes, le temps que le mécanicien vérifie les caméras et ajuste en conséquence. Elle sera bien évidemment gratuite pour tous les propriétaires qui seraient victimes du souci. Ils peuvent vérifier le statut de leur véhicule en rentrant le numéro VIN (code d’identification) à cette adresse.

Tesla Model S Plaid // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Un mauvais alignement des caméras est problématique pour les voitures Tesla dans le sens où l’Autopilot et les assistances à la conduite ne reposent plus que sur elles à l’heure actuelle (grâce à la technologie Tesla Vision). Pour la légitimité de ce dispositif, il est impératif qu’il soit le plus infaillible possible. Voilà pourquoi Tesla souhaite ne prendre aucun risque avec ces quelques centaines de voitures, qui pourraient conduire à une mauvaise publicité pour l’Autopilot si des accidents venaient à se produire. En éliminant les autres types de capteurs, l’entreprise a fait un choix risqué.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !