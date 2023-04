Une étude menée par iSeeCars, publiée le 17 avril, démontre que les véhicules Tesla sont ceux qui ont subi le plus de rappels aux États-Unis, entre 2014 et 2023.

Présents sur le marché de l’automobile mondial depuis bientôt 10 ans, les véhicules Tesla ont tout de suite fait leur effet, auprès d’un public peu habitué à l’électrique. À tel point que les voitures de la marque américaine sont désormais une référence mondiale dans le domaine, dont aux États-Unis, où l’essence domine encore les débats.

Mais s’il y a bien un débat dans lequel le constructeur texan domine outre-Atlantique, c’est auss celui… des rappels de véhicules. C’est ce que rapporte InsideEVs, dans un article du 18 avril, et en se basant sur une étude réalisée par iSeeCars, publiée le 17 avril dernier.

Tesla domine le classement des rappels

D’après les informations fournies par l’étude d’iSeeCars, qui réunit toutes les données de rappels automobiles de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) entre 2014 et 2023, le modèle de voiture le plus rappelé aux États-Unis durant cette période est la Tesla Model Y.

Mais les autres modèles du constructeur ne sont pas épargnés : les Model 3, X et S sont respectivement classés troisième, quatrième et cinquième du classement des voitures les plus rappelés aux États-Unis. Seule la Porsche Panamera a su se glisser dans le lot, à la seconde place.

L’étude américaine explique notamment que les véhicules de la marque Tesla pourraient être rappelés entre 26 fois, pour le Model S, et… 62 fois pour le Model Y. Le tout sur une période d’environ 30 ans. Pour cette dernière, les rappels pour des raisons de sécurité sont 15 fois plus fréquents que la moyenne, qui tourne aux alentours de 4 rappels sur 30 ans.

Tesla domine largement le classement des voitures les plus rappelées // Source : iSeeCars

Mercedes parmi les bons élèves

iSeeCars a également dévoilé son classement des véhicules les moins rappelés aux États-Unis entre 2014 et 2023. Et parmi les « bons élèves » figurent en tête la Mini Convertible, la Lexus NX 300h, la Lincoln MKZ Hybrid et la Mercedes-Benz CLA. Toutes ces voitures, et bien d’autres, pourraient être rappelés moins d’une fois sur une période de 30 ans. Un grand écart. « L’examen des données de rappel de la NHTSA a confirmé l’existence d’un large éventail de rappels entre les modèles les plus rappelés et les moins rappelés », indique Karl Brauer, chef analyste chez iSeeCars.

Le top 15 des voitures les moins rappelées, avec de nombreuses Mercedes-Benz // Source : iSeeCars

Bien que les Tesla dominent les débats dans cette étude, il est important de mentionner que les rappels au sein de la marque dirigée par Elon Musk sont très différents de ceux d’un véhicule classique. Très souvent, et comme le souligne justement iSeeCars, les rappels de sécurité pour les Tesla peuvent être effectués grâce à une fonctionnalité : Over The Air. Avec ce système, Tesla peut apporter ses corrections grâce à la mise à jour du système interne du véhicule, sans avoir besoin de passer par un concessionnaire.

Par le passé, Elon Musk s’était notamment insurgé face à cet emploi du terme « rappel » alors qu’il considérait cela comme une simple mise à jour.

Definitely. The word “recall” for an over-the-air software update is anachronistic and just flat wrong! — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2023 Elon Musk n’aime pas l’emploi du terme « rappel » pour ses mises à jour à distance.

Vous aimez Tesla, ou à l’inverse, vous adorez détester la marque ? Vous êtes passionnés de mobilité électrique ou souhaitez simplement comprendre tous les enjeux de l’industrie qui va bouleverser le futur ? Abonnez-vous à notre newsletter gratuite, rédigée par la rédaction, envoyée de manière hebdomadaire dans vos boites mail. Garantie sans langue de bois !





Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !