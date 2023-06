Des travaux perturbent les transports en commun en Île-de-France cet été 2023. Il est conseillé d’anticiper ses déplacements à Paris et dans la région et de vérifier quelles lignes de métros, RER, trains et tramway sont affectées.

Il faut s’armer de courage dans les transports en commun de l’Île-de-France cet été. Île-de-France Mobilités, qui régule les transports de la région, a annoncé le 2 juin 2023 que de nombreux travaux ont lieu pendant la période estivale. L’objectif est « de moderniser le réseau de transport ferroviaire francilien, et le rendre encore plus fiable et confortable » — la perspective des Jeux Olympiques de 2024 n’est sans doute pas étrangère à ces vastes chantiers.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour anticiper ses déplacements à Paris et dans la région pendant les travaux cet été. Pour gagner encore plus de temps, n’oubliez pas que vous pouvez recharger votre passe Navigo avec un iPhone ou un smartphone Android, au lieu de faire la queue aux bornes.

Combien de temps durent les travaux dans les transports parisiens ?

Les travaux commencent dès le mois de juin 2023, et ne devraient s’achever qu’au mois d’août.

Quel sera l’impact des travaux sur la circulation ?

Il faut s’attendre à « des interruptions temporaires de la circulation durant l’été » sur certaines lignes, prévient Île-de-France Mobilités. Dès lors, les passagers et passagères doivent prévoir des trajets alternatifs pour se déplacer, si leur itinéraire habituel est affecté.

La carte des travaux d’été 2023 dans les transports parisiens

Une carte a été mise à disposition des usagers pour suivre tous les travaux prévus cet été en Île-de-France. Elle est cependant très dense : vous pouvez continuer votre lecture plus bas pour connaître les lignes touchées sur les RER, métros, trains et tramways.

Carte des travaux d’été 2023. // Source : Île-de-France Mobilités

Quels lignes de transport sont touchées par les travaux à Paris cet été ?

Les travaux concernent 5 lignes de RER, 7 lignes de train, 9 lignes de métro et 4 lignes de tramway en Île-de-France pendant l’été 2023. Le détail pour chaque ligne est disponible dans ce document ou en cliquant sur les liens que nous avons ajoutés.

Travaux à Paris : quels métros sont impactés ?

Seront concernés par les travaux les lignes de métro suivantes :

Travaux à Paris : quels RER sont perturbés ?

Voilà les lignes de RER concernées par les travaux cet été 2023 :

Travaux à Paris : quels tramway sont concernés ?

Les lignes de tramway perturbées par les travaux pendant l’été 2023 en Île-de-France sont :

Travaux à Paris : quels trains sont impactés ?

Quant aux lignes de train touchées par les chantiers en cours durant l’été 2023, on retrouve :

Comment suivre les perturbations dans les transport à Paris en direct ?

Les perturbations liées aux travaux dans les transports en commun d’Île-de-France Mobilités peuvent être suivies en direct via :

L’application Île-de-France Mobilités, sur Android et iOS.

L’application RATP, sur Android et iOS.

L’application SNCF Connect, sur Android et iOS.

Les sites ratp.fr et transilien.com.

