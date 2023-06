C’est un fait peu connu des propriétaires de passe Navigo. L’abonnement à certains titres de transport sur ce support permet de bénéficier d’avantages culturels en Île-de-France.

Le passe Navigo sert à voyager dans les transports en commun de l’Île-de-France. Qu’il soit sur une carte physique ou dans un smartphone, le passe permet d’accéder au réseau de transport francilien, en fonction des titres utilisés sur ce support (forfait mensuel, abonnement annuel, Navigo Liberté +, etc.). Mais, saviez-vous que le passe Navigo donne aussi droit à plusieurs bons plans culturels, depuis 2022 ?

L’information n’est pas toujours connue, alors le compte officiel d’Île-de-France Mobilités sur Twitter l’a rappelé le 25 mai 2023 : « Le passe Navigo vous donne accès à de nombreux avantages en Île-de-France. Expos, musées, cinémas, festivals… Il y en a pour tous les goûts ! » Voici quels sont ces avantages culture et comment savoir si vous y avez droit.

Quels types de sorties culturelles sont concernés ?

Île-de-France Mobilités indique que « plus de 300 sorties culturelles [sont] accessibles partout en Île-de-France » avec le passe Navigo. Cela concerne des établissements variés, principalement :

Des salles de cinéma,

Des centres culturels,

Des musées,

Des festivals,

Des salles de spectacle.

Les offres promotionnelles dépendent des lieux, mais on peut citer comme avantages : des tarifs réduits, la gratuité de certaines visites, des cadeaux de bienvenue ou des invitations à des rencontres.

Qui a droit aux avantages culture du passe Navigo ?

Pour bénéficier de ces avantages culturels, il faut bien sûr posséder un passe Navigo en cours de validité. Vous devez donc avoir un titre valable sur ce support, à la date de votre visite ou activité culturelle.

Sont concernés les abonnés aux titres suivants :

Navigo Annuel,

Navigo Mois,

Navigo Senior,

Navigo Liberté +,

imagine R.

Où sont les lieux bénéficiant des avantages culture Navigo ?

Afin de trouver les lieux proposant des avantages pour les abonnés du passe Navigo, vous pouvez consulter cette carte mise à disposition d’Île-de-France Mobilités.

Il suffit de cliquer sur les points d’intérêt signalés sur la carte, pour en savoir plus sur les lieux et leurs offres. Ils sont classés avec un code couleur : bleu pour les salles de cinéma, rouge pour les centres culturels, jaune pour les musées, vert pour les festivals et rose pour les salles de spectacle.

Un tableau, disposé sous cette carte, résume également les avantages auxquels vous avez droit. Il est cependant assez long et moins pratique que la carte. Il manque d’un moteur de recherche, mais avec un raccourci « CTRL + F », on peut s’en servir pour rechercher des mots clés.

Le passe Navigo peut être demandé lorsque vous souhaitez bénéficier des avantages culturels, pensez ainsi à l’avoir avec vous lors de vos visites culturelles.

Pour rappel, le passe Navigo peut être dématérialisé sur un smartphone Android — pour les iPhone, il faut attendre jusqu’à l’été 2023. N’oubliez pas non plus qu’il est possible de recharger un passe Navigo avec son smartphone, pour s’éviter les longues files d’attente aux bornes chaque mois.

