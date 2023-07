Cela faisait longtemps : Elon Musk s’est laissé aller à une nouvelle prédiction concernant la conduite autonome chez Tesla. Selon lui, l’échéance pour la fin 2023 est plausible pour une conduite de niveau 4 ou 5. Mais, compte tenu du passif de l’entrepreneur sur ce terrain, la prudence est de mise.

Il s’était hasardé à prédire l’arrivée de la conduite autonome chez Tesla pour 2014. À tort. Puis, il avait réitéré son exercice de divination presque toutes les années suivantes : en 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 et en 2022. À chaque fois, son estimation était fausse. Pourtant, ces échecs systématiques n’ont pas dissuadé Elon Musk de lever le pied.

De la conduite autonome de niveau 4 ou 5 chez Tesla en 2023 ?

En 2022, le patron du constructeur automobile américain a fait le pronostic d’une arrivée de la conduite autonome pour cette année. Une échéance que l’entrepreneur a répétée encore une fois cet été, rapporte le site spécialisé Electrek le 6 juillet 2023. Nos confrères signalent toutefois que le chef d’entreprise a apporté une sorte de nuance : il a été question de conduite de niveau 4 ou 5.

« Il n’est toutefois pas certain qu’il sache ce que cela signifie », a toutefois taclé le média américain dans un commentaire pour le moins assassin. L’autonomie d’un véhicule est évaluée selon une grille divisée en plusieurs niveaux. Plus la voiture va vers le niveau 5, plus elle gère seule la conduite, en assumant des tâches croissantes à la place de la personne derrière le volant.

Au niveau 4, la conduite autonome gère seule l’accélération, le freinage, le volant sur certaines routes. Elle tient compte du trafic avec les capteurs déployés sur le véhicule et surveille les alentours pour faire face à d’éventuels imprévus. Tout cela, sans devoir rendre la main à l’automobiliste. Au niveau 5, le système de bord fait la même chose, mais sur toutes les routes.

Si l’art de la divination échappe à Elon Musk, le fait est que Tesla avance malgré tout vers la conduite autonome à 100 % — comme l’industrie automobile en général. Le constructeur a progressé depuis qu’il s’est lancé dans ce chantier, à travers la collecte de nombreuses données pour entraîner ses systèmes. Aujourd’hui, Tesla évolue entre les niveaux 2 et 3.

Electrek fait observer d’ailleurs que Tesla et Elon Musk ont de temps à autre changé de vocabulaire pour parler des objectifs en matière de conduite autonome. Ainsi, si la promesse initiale était claire (une voiture se conduisant entièrement seule à un niveau plus sûr que les humains), les objectifs ont semblé fluctuer depuis, avec des ambitions moindres et plus floues.

Compte tenu du passif d’Elon Musk en la matière, les prévisions faites sur Tesla pour les six prochains mois sont à prendre avec beaucoup de prudence. Certes, le milliardaire finira sans doute par tomber juste s’il continue à faire des pronostics chaque année pour l’année suivante. Après tout, même une horloge cassée donne l’heure juste deux fois dans la journée.

