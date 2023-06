Greater Bay Technology, une startup chinoise, a annoncé avoir développé une batterie résistante au froid et à la chaleur, tout en ayant une autonomie proche des 1 000 km.

En hiver, c’est le nerf de la guerre : les batteries des voitures électriques subissent des pertes de performances, réduisant donc l’autonomie et les performances. Face à ce problème majeur de l’industrie automobile électrique, une startup chinoise assure avoir trouvé la solution. Comme l’explique Electrek dans un article du 7 juin, la jeune entreprise chinoise Greater Bay Technology affirme avoir développé sa propre technologie permettant d’éviter la perte de performances à la recharge et en autonomie, face aux conditions climatiques rudes, notamment en hiver.

Une batterie à forte autonomie et résistante au froid

Comme l’explique la filiale du constructeur GAC Motor dans une présentation sur WeChat, l’emploi de matériaux supraconducteurs couplée à une gestion thermique précise permettrait une telle prouesse : en cinq minutes, la nouvelle batterie, nommée Phoenix, peut passer de -20°C à 25°C. Mieux encore, elle serait capable d’être rechargée à 80 % en l’espace de six minutes, selon les propres termes du président de l’entreprise, Huang Xiandong.

Greater Bay Technology affirme également que cette batterie révolutionnaire permettrait une autonomie de près de 1 000 km avec une seule recharge et un niveau de performances qui ne serait pas affecté par le climat extérieur. « La batterie Phoenix répond non seulement à la longue durée de charge des véhicules électriques, mais aussi à d’autres problèmes. Qu’il fasse chaud ou froid, son autonomie ne sera pas affectée », a déclaré le président de la startup à Bloomberg.

Une autonomie annoncée de 1.000 km // Source : Greater Bay Technology

Une révolution pour bientôt ?

Comme de nombreuses batteries révolutionnaires, la batterie au lithium-ion Phoenix n’est pas encore produite à grande échelle, mais cela pourrait être le cas dès l’hiver prochain. Déjà mise en avant récemment avec le développement de l’eXtreme Fast Charge, permettant une recharge totale en quinze minutes, Greater Bay Technology pourrait de nouveau s’affirmer sur le marché de la batterie pour voiture électrique.

Selon l’entreprise chinoise, la batterie Phoenix devrait équiper le GAC Aion électrique de la maison-mère dès 2024. Et elle pourrait même s’exporter chez plusieurs constructeurs : à l’heure actuelle, la licorne chinoise serait en discussion pour distribuer sa batterie. La concurrence sera intense en Chine, avec la présence de géants de l’industrie, CATL et BYD, qui souhaitent également créer des batteries plus performantes.

Actuellement, certains véhicules qui ne sont pas équipés d’un système de refroidissement actif de la batterie subissent des pertes de performance. Et en hiver, il est même fréquent d’observer une perte d’autonomie.

Mais le développement d’une telle batterie, capable d’être rechargée très rapidement et résistante aux températures extrêmes, pourrait changer la donne dans le monde de la batterie pour véhicule électrique, en permettant de réchauffer efficacement la batterie et de réduire les coûts liés au refroidissement.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles.



Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !