Après des années de bons et loyaux services, la Nissan Leaf devrait progressivement disparaître du marché automobile électrique au profit d’un nouveau modèle. La berline compacte pourrait alors être remplacée par un nouvel SUV/crossover de plus.

Arrivée sur le marché de l’automobile électrique en 2010, la Nissan Leaf a fait partie des précurseurs de la transition actuelle vers l’électrique. Ce modèle a su séduire les automobilistes par son offre et son tarif. Le véhicule électrique de Nissan a su tirer son épingle du jeu en France comme dans le Monde. Puis, face à l’émergence de marques comme Tesla et l’arrivée des autres constructeurs traditionnels, la Leaf a perdu de son attrait auprès des acheteurs. Selon Electrek, pour susciter de nouveau l’intérêt auprès des clients, Nissan envisage de remplacer la Leaf par un modèle crossover, qui n’en conserverait même pas le nom.

Comme la Renault Zoé, la berline compacte de Nissan a grandement marqué la mobilité électrique de son empreinte, mais elle n’a pas su suffisamment se renouveler pour rester dans la course. Pire, certains choix stratégiques couteux ont lourdement pesé dans son développement. C’est bien dommage, car la compacte savait se montrer efficiente, ce qui ne sera probablement pas le cas d’un crossover.

L’héritier de la Nissan Leaf pourrait être décliné du concept « Chill-Out », que la marque japonaise a déjà mis en avant par le passé, en 2021. Cependant, il y a fort à parier que la version produite serait beaucoup moins futuriste que le véhicule imaginé. Pour l’heure, le concept « Chill-Out » dispose d’un intérieur très novateur, avec une apparence très épurée et des surfaces lisses à l’extérieur. Si le modèle doit devenir le nouvel entrée de gamme de la marque, il sera certainement rationalisé.

En ce qui concerne la fiche technique de ce futur modèle, il est encore plus compliqué de se projeter. La future voiture électrique devrait être basée sur la plateforme CMF-EV, qui est utilisée par l’alliance composée de Nissan, Mitsubishi et Renault. Au niveau de la batterie, le constructeur japonais espère que sa collaboration avec Envision portera ses fruits. Selon les dires du fabricant de batterie, les cellules de batterie verront leur densité énergétique augmenter de 30% par rapport à celles de l’actuelle Nissan Leaf.

Nissan image l’avenir avec un nouveau véhicule électrique qui devrait tourner la page de l’histoire un peu compliquée de la Leaf, comme le rappelait en 2022 Automotive News. Le crossover viendrait en renfort de l’Ariya. Par contre, à la différence du grand SUV, le nouveau modèle ne sera pas produit au Japon, mais sur le continent européen.

Selon un document que s’est procuré Autocar, Nissan annoncé que le nouveau véhicule électrique de sa marque sera produit outre-Manche, dans son usine située à Sunderland, à partir de l’année 2026.

Dans son document, la marque indique qu’elle continuera de construire la Leaf jusqu’au début de la production de son héritière. En revanche, la production du modèle électrique phare de Nissan risque de ralentir au vu de l’ancienneté du véhicule électrique sur le marché. Le constructeur japonais explique également qu’« elle espère que la majorité des véhicules produits à Sunderland soient électriques » d’ici 2028.

Le constructeur japonais prévoit de lancer 15 nouveaux véhicules électriques sur le marché avant la fin de la décennie. On peut donc espérer une arrivée massive de voitures électriques signées Nissan dans les années à venir, avec un renouveau de la marque, qui s’est probablement trop longtemps appuyée sur sa Leaf.

