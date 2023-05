Disponible aux États-Unis et au Canada depuis bientôt deux ans, le R1T de Rivian a fait sa première apparition sur le sol européen, en Allemagne. Il s’agissait d’une voiture test. Peut-être une préparation à son arrivée en Europe ?

Et si l’Europe devenait principalement un importateur de véhicules électriques ? Ces derniers temps, le Vieux Continent a vu l’arrivée de marques étrangères sur son sol, notamment en provenance de Chine ou des États-Unis. Et cela ne semble pas prêt de s’arrêter. Le constructeur américain Rivian a l’air prêt à envahir la scène de l’automobile électrique.

Fondée en 2009, la startup s’est tournée vers l’automobile électrique depuis quelques années et s’est faite remarquer lors du Salon de l’automobile de Los Angeles, en 2018, avec la présentation de son R1T. Un pickup électrique disponible en Amérique du Nord… et bientôt en Europe ?

Un modèle test américain, immatriculé en Autriche, dans les rues allemandes

Max3000Max, un utilisateur de Reddit, a repéré un exemplaire du Rivian R1T dans les rues de Stuttgart, en Allemagne, comme le rapporte Electrek dans un article du 1er mai. Il ne s’agit pas d’un exemplaire importé par un propriétaire : sur les images publiées sur le réseau social, on y aperçoit une plaque d’immatriculation autrichienne et un sticker particulier indiquant « US Test Vehicle ».

Comme l’utilisateur l’indique dans sa publication sur Reddit, il n’est pas rare de voir des véhicules étrangers ou des prototypes dans les rues de Stuttgart. La ville du sud-ouest de l’Allemagne est réputée pour son attache au secteur de l’automobile, avec la présence de nombreux sièges sociaux de constructeurs comme Mercedes-Benz, Maybach ou encore Porsche.

Le détail surprenant, comme le précise Electrek dans son article, concerne les plaques d’immatriculation : ces dernières sont enregistrées en Autriche, dans la commune de Graz. Une ville connue pour la présence de Magna Steyr, un fabricant autrichien de pièces automobiles pour de nombreux constructeurs, notamment dans le domaine du véhicule électrique. Récemment, le fabricant autrichien a annoncé qu’elle fabriquerait les boîtiers de batteries du Chevrolet Silverado 2024.

L’usine Magna Steyr de Graz fabrique de nombreuses pièces pour véhicules électriques // Source : Magna Steyr

Pas de R1T prévu par Rivian en Europe

Entre les plaques d’immatriculation enregistrées dans la ville de Graz, en Autriche, et la présence du Rivian R1T dans les rues de Stuttgart, berceau de l’automobile en Allemagne, tout laisse à croire que le pickup électrique américain pourrait s’importer en Europe.

Pourtant, RJ Scaringe, PDG de Rivian, a déjà indiqué par le passé que sa marque n’avait pas prévu d’importer la gamme R1 sur le sol européen. En revanche, les EDV, utilisés par Amazon, et les séries R2, pourraient être exportés vers le Vieux Continent.

Doté de dimensions impressionnantes (5.50 mètres de long, pour 2 mètres de large et 1.90 mètre de haut), le R1T de Rivian entre dans la catégorie des pickups aux tailles supérieures. Et comme le Ford F-150, qui arrive en Norvège, on se demande si la conduite d’un tel véhicule serait possible sur nos routes européennes.





