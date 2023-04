[Deal du Jour] La F2 de Segway Ninebot est une trottinette à l’autonomie confortable. Cette nouvelle gamme de trottinettes compte trois références : les modèles F2, F2 Plus et F2 Pro. Le modèle F2 en ce moment en promotion est l’entrée de gamme proposée par la marque, mais elle offre tout de même une bonne puissance et une autonomie suffisante pour les trajets du quotidien. Elle est actuellement à moins 500 €.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Ninebot-Segway ?

La trottinette électrique Ninebot Segway Kickscooter F2 est normalement vendue 549 €. Elle est en ce moment proposée sur le site de Boulanger au prix de 499 €.

C’est quoi, cette trottinette électrique ?

La KickScooter F2 possède un design classique avec toutefois une ergonomie revue et corrigée. Le guidon plus large intègre désormais des clignotants. Ces derniers sont essentiels dans le cas d’une utilisation en ville et apportent une conduite plus sûre. La nuit où en faible luminosité, elle dispose aussi d’une LED de 2,1 W à l’avant qui éclaire le chemin devant vous, en plus de vous rendre visible. Les finitions sont correctes et, guidon en main, la F2 dégage une sensation de robustesses appréciable. Des sensations dues aussi en partie à son poids de 17 Kg qui fait de la trottinette de Ninebot Segway, un sacré engin. Heureusement, la largeur du plateau et son guidon maniable rendent la conduite souple, et le poids de la F2 ne se sent pas trop une fois sur la route.

Elle se dote de pneux tubeless sans chambre à air de 10 pouces, afin d’éviter, en théorie, les crevaisons. En l’absence de suspensions, les pneus amortissent un minimum les chocs sur une route rugueuse ou accidentée. La conduite est douce, à condition d’éviter les nids de poule et les surfaces les plus accidentées. Notez qu’elle est de plus certifiée IPX5 et peut donc s’utiliser en temps de pluie. Prudence toutefois sur route mouillée. Si vous êtes amené à prendre les transports en commun, le pliage de la F2 est rapide et relativement simple. Bien qu’elle devienne plus compacte une fois pliée, prendre le bus et le métro avec ne sera pas chose aisée. Son poids la rend peu pratique à transporter à la main et elle reste assez encombrante.

La KickScooter F2 est dotée de bons freins à disques // Source : Ninebot Segway

La trottinette de Ninebot Segway est-elle une bonne affaire ?

La Ninebot Segway F2 possède une puissance nominale de 400 W qui permet au moteur d’atteindre facilement et rapidement la vitesse de 25 km/h. Sa puissance maximale de 800 W aide à gravir des pentes jusqu’à 18 %, en fonction bien sûr de l’état de la route et de votre chargement. Afin d’ajuster les performances aux diverses contraintes, la F2 se dote de trois modes de conduite : éco, standard, sport et marche. Ce dernier adapte le rythme à votre vitesse de marche, ce qui s’avère pratique si vous prenez une portion de trottoir où il faut marcher. Vous pouvez changer de mode à la volée, via l’écran LCD du guidon. Ce dernier vous permet aussi de consulter votre vitesse, ainsi que l’état de la batterie.

Niveau batterie justement, l’autonomie promise est de 40 km, en fonction de votre utilisation. Selon la vitesse, le poids ou le mode choisi, la durée de la batterie peut varier. Au minimum et dans les pires conditions, comptez 25 km de batterie, une autonomie toutefois suffisante pour effectuer les trajets du quotidien en ville. Elle se recharge en un peu plus de 6 H. Soit une journée au bureau ou une nuit de dodo. Pour terminer, Ninebot Segway promet, courant 2023, une fonction de localisation de la trottinette grâce au réseau Find My d’Apple. Après avoir activé l’application Segway-Ninebot et l’avoir couplée avec votre trottinette, vous pourrez rapidement localiser la F2 sur votre iPhone.

