Ne cherchez pas la logique, il n’y en a probablement pas. Tesla augmente les prix de ces deux modèles haut de gamme, tout en proposant un cadeau pour ceux qui commandent un de ces modèles.

Tesla offre 3 années de supercharges gratuites aux clients américains qui passent commande d’une Model S ou d’un Model X. Ce nouvel avantage vient rejoindre d’autres récompenses, comme le parrainage, que la marque a de nouveau relancé récemment pour booster les ventes. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour les clients, si ce cadeau n’accompagnait pas en fait une augmentation des prix, remarquée par le site Teslarati ce 21 avril.

Lors de la présentation des résultats financiers du premier trimestre 2023, Elon Musk a donné un éclairage sur la manière dont les tarifs Tesla étaient réévalués de manière hebdomadaire. La hausse des tarifs des Model S et X, alors qu’ils avaient baissé précédemment, en est le parfait exemple.

Vers un retour de la supercharge gratuite pour les Model S et X en France ?

Avant la sortie de la Model 3, les Model S et X de Tesla étaient livrés avec la supercharge gratuite illimitée. Un argument marketing qui a participé à la renommée de Tesla dans le monde entier. La suppression de cet avantage en 2018, sauf pour les véhicules vendus avant le changement, n’a pas vraiment remporté un grand succès. Même si les clients pouvaient comprendre que la marque n’allait pas indéfiniment payer les pleins d’électrons à des millions de véhicules en circulation.

L’apparition de cette offre sur le site américain peut relancer les espoirs d’obtenir les supercharges gratuites sur les deux modèles haut de gamme, y compris en France. Il n’en est pas encore question, mais vous l’aurez compris avec Tesla les choses changent très rapidement. Cette possibilité n’est pas complètement exclue si la marque estime qu’il faut trouver un moyen d’inciter les clients à opter pour un Model S ou X.

Offre de supercharge gratuite Tesla // Source : capture du site Tesla

L’offre américaine reste quand même limitée à 3 années d’accès aux superchargeurs, et non plus à vie comme par le passé. Si les clients américains veulent en profiter, il vaut mieux ne pas trop attendre, l’offre peut disparaître aussi rapidement qu’elle est apparue, même si elle est censée s’appliquer pour tous les modèles livrés jusqu’au 30 juin 2023 :

« Les clients qui prennent livraison d’un nouveau véhicule Model S ou Model X entre le 20 avril 2023 et le 30 juin 2023 peuvent bénéficier d’une recharge gratuite illimitée sur leur nouveau véhicule. La Supercharge gratuite est liée à votre compte Tesla et ne peut pas être transférée à un autre véhicule ou à une autre personne en cas de transfert de propriété. Tesla ne sera pas responsable si la livraison de votre véhicule n’a pas lieu avant le 30 juin 2023. Les véhicules d’occasion, les commandes professionnelles et les véhicules utilisés à des fins commerciales sont exclus de cette promotion. La promotion est susceptible d’être modifiée et peut prendre fin à tout moment sans préavis. »

Est-ce que cela vaut le coup si les prix augmentent ?

La supercharge gratuite est un vrai avantage pour les gros rouleurs qui peuvent ainsi réaliser des économies substantielles sur leurs longs trajets, surtout s’ils ont opté pour la version Plaid. Pour ceux qui n’utilisent que ponctuellement le réseau de superchargeurs, le jeu n’en vaut clairement pas la chandelle.

Tesla Model S Plaid // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Après plusieurs baisses des prix depuis le début de l’année, le site américain de Tesla a de nouveau augmenté les prix de 2,6 % pour le Model X et de 2,9 % pour la Model S :

le Model X de base est désormais proposé à partir de 97 490 dollars hors taxe (88 900 €).

La Model S de base s’affiche à 87 490 dollars hors taxe (79 800 €).

Étrangement, les versions Plaid de ces deux modèles sont affichées au même prix de 107 490 dollars hors taxe (98 000 €), ce qui défie déjà toute logique.

Cela reste pour les États-Unis des tarifs particulièrement abordables pour ces deux modèles, malgré l’augmentation constatée avec l’apparition de l’offre de supercharge gratuite.

