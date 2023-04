Disparu des radars de l’automobile depuis plusieurs années, Lancia signe son retour avec la présentation de sa nouvelle concept car : la Lancia Pu+Ra HPE. Une voiture mêlant classe italienne et touche électrique.

L’ère de la renaissance pour Lancia ? En perdition depuis plusieurs années, la marque italienne du groupe Stellantis va désormais tenter de s’installer durablement sur le continent européen. Alors que l’Ypsilon II est l’unique modèle disponible chez Lancia, la marque basée à Turin a fait une annonce de grande importance ce samedi 15 avril 2023, en présentant la Lancia Pu+Ra HPE.

La nouvelle concept car italienne, présentée par Luca Napolitano, CEO de Lancia, sera électrique et inspirera toute la série de voitures de Lancia des prochaines années, y compris la future Ypsilon.

L’électrique, un secteur impopulaire en Italie

Il s’agit désormais de « la vision de la marque pour les 10 prochaines années, qui la fait entrer dans l’ère de la mobilité électrique », comme l’explique Luca Napolitano. Avec la Pu+Ra HPE, Lancia se lance dorénavant dans le secteur de la voiture électrique. Un terrain glissant en Italie, où elle manque encore de popularité, à l’image d’un gouvernement qui ne souhaitait pas voter en faveur de la fin des voitures thermiques neuves dans l’UE dès 2035. Citons aussi l’impact minime des voitures électriques dans les nouvelles immatriculations en 2022 : 3,6 % en Italie, contre 12,1 % en France et… 79,1 % en Norvège !

Malgré ce manque d’engouement pour la voiture électrique chez nos voisins transalpins, le groupe Stellantis souhaite effectuer sa transition rapidement. « Conformément à la stratégie d’électrification de Stellantis, Lancia lancera la Nouvelle Ypsilon en 2024, en version hybride et électrique, et à partir de 2026, seules des voitures 100 % électriques seront commercialisées, et à partir de 2028, concomitamment à l’arrivée de la nouvelle Delta, la marque ne vendra exclusivement que des modèles électriques », indique Stellantis dans son communiqué.

Lancia joue la carte de l’élégance italienne

Pour cette arrivée sur le marché de la voiture électrique, le constructeur italien voit les choses en grand, notamment pour le marché européen qu’il compte bien cibler en priorité. La Lancia Pu+Ra HPE, qualifié de « manifeste des 10 prochaines années » par Stellantis, bénéficierait d’une autonomie de plus de 700 km, ce qui est bien supérieur aux véhicules proposés par Tesla. D’importantes caractéristiques au niveau de l’aérodynamique sont à espérer, dont des pneus spécialement fabriqués par Goodyear.

Lancia mise sur l’aérodynamisme. // Source : Lancia

Au niveau technologique, la Pu+Ra HPE va grandement s’appuyer sur la nouvelle interface virtuelle du groupe Stellantis : S.A.L.A, pour Sound Air Light Augmentation. Cette interface permettra au conducteur de gérer de nombreux paramètres ambiants, grâce à un bouton ou avec leur voix, et avec l’aide d’une intelligence artificielle. C’est dans l’air du temps.

Concernant l’intérieur de cette concept car, Lancia a tenu à miser sur l’élégance italienne, avec la présence de sièges jaunes, dessinés par la marque de mobilier Cassina, afin de donner « le ton d’une maison » à l’intérieur du véhicule. Dans l’ensemble, le constructeur italien veut appliquer une stratégie écologique, en employant de nombreux matériaux éco-durables, sans lésiner sur la qualité.

Un intérieur italien et éco-durable. // Source : Lancia

Grandement en retrait sur le marché de l’automobile européen, Lancia va tenter de revenir sur le devant de la scène avec cette Pu+Ra HPE. Le véhicule vise à ouvrir la voie à la marque italienne dans les prochaines années. Mais, face à la rude concurrence au niveau européen, et même asiatique, le constructeur italien n’arrive-t-il pas trop tard dans la bataille à l’électrique ?

Pour comprendre l’actualité du secteur de l’automobile électrique, il faut les bonnes clés. Découvrez Watt Else, la newsletter gratuite de Numerama et garantie sans langue de bois.





Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !