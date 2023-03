Le constructeur allemand a dévoilé, ce mercredi 15 mars, son nouvel affichage tête haute : le BMW Panoramic Vision. Un système inédit qui permettra même aux passagers d’avoir accès aux informations grâce à sa longueur.

BMW voit les choses en très grand pour sa plateforme NEUE KLASSE. Annoncée en mars 2021, cette nouvelle plateforme, qui fait référence aux berlines de la marque allemande dans les années 1960, devrait accueillir plusieurs formats de véhicules : berline, SUV, etc. Le tout, avec beaucoup d’innovations technologiques. C’est que confirme BMW en officialisant, ce mercredi 15 mars, son nouvel affichage tête haute : le BMW Panoramic Vision.

Déjà annoncé par Oliver Zipse, patron de BMW, lors du CES de Las Vegas en janvier 2023, l’affichage tête haute a désormais un nom, dévoilé au cours de la conférence annuelle sur les résultats du constructeur à Munich. Mais quels sont les apports de cette Panoramic Vision, pour le conducteur ou la conductrice ?

Un affichage accessible aux passagers

Tout d’abord, BMW souhaite appliquer son crédo « mains sur le volant, yeux sur la route ». L’affichage des données se fera sur toute la longueur du pare-brise, avec une intensité lumineuse et un contraste renforcés sur le bord inférieur du pare-brise, afin de permettre au conducteur de consulter les informations essentielles lors de la conduite. Des informations qu’il peut afficher dans son champ de vision… ou pas.

Le BMW Panoramic Vision en action // Source : BMW

« Le conducteur peut sélectionner lui-même les informations qu’il souhaite afficher dans son propre champ de vision et il peut également décider d’en partager le contenu avec les autres passagers. La projection révolutionnaire et la conception nettement plus épurée du poste de pilotage donnent une nouvelle impression d’espace et intensifient la conduite », a expliqué Frank Weber, membre du conseil de BMW AG en charge du développement. Les passagers pourront donc voir les informations sur la vitesse du véhicule, sans avoir à se tordre le cou. Plutôt pratique pour les plus vigilants d’entre eux.

Une innovation de plus pour BMW

Disponible dans les premiers modèles de la nouvelle génération de BMW 100 % électriques à partir de 2025, la Panoramic Vision devrait être développée avec le système d’infodivertissement, le BMW iDrive. La marque a par ailleurs confirmé que de nouveaux éléments de commande et d’informations, qui complèteront le nouveau système iDrive, seront présentés lors du salon de l’automobile à Munich, du 5 au 10 septembre prochain.

Lors du CES de Las Vegas en janvier 2023, le constructeur allemand avait déjà confirmé la volonté du groupe de développer une expérience de conduite moderne et connecté pour le conducteur et les passagers, à l’image de son i Vision Dee. Un concept car au design très simple, mais doté de nombreuses technologies, notamment dans l’habitacle et du pare-brise : la vitre avant du véhicule présenté à Las Vegas applique la technologie de réalité mixte, mêlant réalité et indications en réalité augmentée. Une étape qui semble à la fois lointaine et proche au vu du développement et de l’innovation technologique chez BMW.

Vidéo de présentation du BMW i Vision Dee

