Il est possible de chercher des alternatives aux TGV sur le site de la SNCF, en se focalisant sur les intercités. Le chemin est plus long, certes, mais au moins, vous pourrez espérer arriver à bonne destination.

Votre train est annulé à quelques jours des fêtes et les 200 % de remboursement (en bons d’achat) ne sont pas assez pour vous consoler, car tous les autres trains semblent complets ? Vous devriez essayer l’astuce de l’activiste Elliot Lepers, qui a partagé sa trouvaille le 21 décembre sur Twitter.

Avec le bon lien, on peut tomber sur des paramètres avancés de recherche de train sur le site de la SNCF, qui permettent de voyager avec des Intercités. Alors bien sûr, c’est plus long, mais si c’est pour sauver Noël, cela peut être une alternative correcte.

Comment trouver un train si mon TGV a été annulé et les autres sont complets ?

Il suffit de se rendre sur ce lien qui mène vers le site officiel de la SNCF, mais qui vous permet de décocher l’option « trains à grande vitesse ». En faisant ça, vous excluez donc les TGV, et l’application ne vous propose plus que les intercités, un réseau de lignes où les trains circulent moins vite. Il y a des offres de jour, et quelques offres de trains de nuit.

Il faut s’armer d’un peu plus de patience : un Paris-Strasbourg que l’on peut effectuer en 1h45 en TGV prendra 5h en intercités, mais le voyage a le mérite d’être moins onéreux.

Il convient de noter que les places assises ne seront pas assurés pour les courts trajets, mais le seront pour ceux de plus de 1h30.

« Il y a un mois je suis allé en Bretagne comme ça pour 66 € à la dernière minute alors que tous les TGV, dont le mien, avaient été annulés », assure Lepers.