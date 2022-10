10 modèles 100 % électrique sont planifiés d’ici à 2026 pour Volkswagen. Parmi ces nouveautés, la marque semble enfin regarder du côté des modèles un peu plus abordables : ID.1 ou 2, et même un ID.3 SUV.

Thomas Schäfer, CEO de la branche voiture particulière chez Volkswagen, dresse un premier bilan après 100 jours à son poste. Dans son message relayé sur Linkedin le 26 octobre 2022 se sont glissées plusieurs informations intéressantes.

Depuis ID.3, la gamme Volkswagen s’est étendue sur des modèles toujours plus grands et plus chers : ID.4, ID.5, ID. Buzz, et prochainement ID.7. Ils sont tous de grands modèles familiaux à forte valeur ajoutée pour la marque. Sauf que le constructeur est aussi attendu par les clients sur des modèles plus « proches du peuple ».

Vers un ID.3 SUV

La gamme Volkswagen électrique ne manque pourtant pas de SUV avec ID.4 et ID.5, mais la tentation semblait trop grande pour ne pas décliner la compacte ID.3 dans une version surélevée.

ℹ️ DRIVING THE TRANSFORMATION |“VW is going electric: VW will only be building e-cars in Europe from 2033 at the latest”, says CEO Thomas Schäfer. pic.twitter.com/y19OKulNPt — Volkswagen News (@volkswagen) October 26, 2022

Quand on sait que la majorité des SUV sont vendus plus cher que leur équivalent berline, ce n’est pas vraiment ce produit-là qui devrait ouvrir la gamme vers des modèles plus abordables. Même si pour le moment, certaines versions d’ID.4 (à partir de 43 000 €) offrent des tarifs plus attractifs qu’ID.3 (à partir de 44 990 €). Il reste difficile de voir comment un ID.3 SUV pourrait s’intégrer dans des fourchettes de prix aussi serrées, sans cannibaliser les ventes de l’un ou l’autre des deux modèles.

La Volkswagen ID.3 pourrait devenir SUV // Source : Volkswagen

Une telle carrosserie sera, par contre, utile à Volkswagen pour assurer toujours plus de volumes de ventes. Avec un modèle placé sur le segment très plébiscité des SUV Compact, Volkswagen reprend une stratégie de réponse systématique à la demande des clients, qui lui a réussi jusqu’à présent.

On s’interroge quand même sur la manière dont ce modèle arrivera à se démarquer dans la gamme, pour se créer une identité propre. Une taille plus réduite ne sera probablement pas suffisante pour faire décoller les ventes. 32 cm séparent actuellement les deux modèles existants : ID.3 et ID.4. Cette nouveauté ne va-t-elle pas s’installer aux dépens d’un autre modèle de la gamme actuelle ? Il faudra attendre la présentation de ce modèle pour en avoir le cœur net.

Deux autres modèles d’entrée de gamme en prévision

« Notre nouvelle voiture électrique d’entrée de gamme sera proposée en deux versions : une petite voiture et un crossover sportif », a indiqué Thomas Schäfer. Au travers de ces mots, on peut imaginer que le CEO de Volkswagen parle de l’avenir du concept ID. Life ou ID.2, si l’on suit la logique de gamme de Volkswagen.

Le concept-car ID. Life a été présenté au salon automobile de Munich en 2021 et annoncé avec un tarif proche de 20 000 €. Ce véhicule, qui doit venir chercher le segment des citadines à bas coût, pourrait donc lui-même être décliné en deux versions. Une version citadine, que l’on imagine au prix le plus bas autour de 25 000 €, et une citadine surélevée, typée crossover plus sportif.

VW ID.Life/ID.2 // Source : Volkswagen

Pour l’aspect « sportif », Volkswagen n’a pas précisé s’il s’agissait seulement d’une finition à la façon de la motorisation GTX, disponible sur ID.4 et ID.5, ou d’un modèle offrant un design propre. Volkswagen semble parler d’un modèle à part entière, comme pour la déclinaison entre ID.3 et ID.3 SUV, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour les clients de véhicules électriques.

Le CEO de Volkswagen a une nouvelle fois confirmé les ambitions du constructeur de passer à une production 100 % électrique en 2033. Cette déclaration n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, sur lesquels les internautes demandent à ce que Volkswagen soit encore plus ambitieux dans leur programme de transition vers le 100 % électrique, face à l’urgence climatique.