Dans le cadre de sa nouvelle stratégie axée sur la mobilité du futur, Renault lance une nouvelle division baptisée Mobilize. La marque fournira des solutions de mobilité et d'énergie, dans le sillage d'un véhicule deux places disponible en autopartage.

La Citroën Ami aurait-elle trouvé sa principale concurrente ? On peut le penser à la lecture d’un communiqué de presse publié par Renault le 14 janvier. Où l’on découvre le lancement d’une nouvelle marque baptisée Mobilize et axée sur la mobilité de demain, dans le cadre de la nouvelle stratégie du groupe. Elle s’accompagne de la présentation de EZ-1 Prototype, un véhicule développé pour l’autopartage.

Si Mobilize vise plusieurs segments — trajets avec chauffeur, autopartage, livraison du dernier kilomètre et transport à la demande –, le EZ-1 Prototype est bel et bien pensé pour le transport de personnes. Sa particularité ? Un business model qui permettra aux utilisateurs de payer à la carte, sur la base du temps ou du kilométrage.

La mobilité de demain selon Renault ? Un petit véhicule à deux places

Le EZ-1 Prototype est déjà considéré comme un véhicule emblématique pour cette nouvelle marque. De loin, il fait énormément penser au Twizy, le bi-place 100 % électrique toujours inscrit au catalogue de Renault. Mesurant 2,3 mètres de long (comme le Twizy…), le EZ-1 Prototype est conçu pour offrir agilité et compacité — deux avantages pertinents dans un environnement urbain étriqué. Les portes sont vitrées de haut en bas pour offrir une visibilité parfaite au conducteur comme au passager.

Électrique, le EZ-1 Prototype peut faire le plein en changeant intégralement sa batterie. « Cette alternative aux infrastructures de recharge traditionnelles permet une utilisation non-stop du véhicule », justifie Renault, qui ne précise pas vraiment comment s’organisera les échanges. Le constructeur ne partage aucune donnée technique mais l’autonomie devrait se rapprocher de celle du Twizy (une centaine de kilomètres). On peut l’affirmer d’emblée : vous n’irez pas sur l’autoroute avec cet EZ-1 Prototype, assemblé avec 50 % de matériaux recyclés.

« Mobilize EZ-1 Prototype est un objet de mobilité qui s’intégrera dans la ville. Agile, dynamique et inclusif, il est emblématique de la nouvelle marque Mobilize. Ce véhicule accompagne les utilisateurs vers une mobilité plus efficace et responsable », déclare Patrick Lecharpy, nommé directeur du design chez Mobilize. En attendant, la Citroën Ami, déjà commercialisée, garde une sacrée longueur d’avance avec son statut de voiture sans permis et son business model accessible (on peut l’acheter… à la Fnac).

