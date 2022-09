La prochaine génération de batteries BMW (GEN6) changera de forme, pour adopter des batteries cylindriques à la place des cellules prismatiques actuellement utilisées.

BMW prépare déjà la 6e génération de ses batteries, a-t-on appris le 9 septembre 2022. La marque allemande prend un virage à 180° et passe de blocs à des cellules cylindriques. Le groupe prévoit l’arrivée de ces nouvelles batteries dans les modèles BMW dès 2025. Nous avons pu observer les deux générations de cellules de batteries, nous vous partageons ce que nous en avons retenu.

Cellules plates ou piles rondes : les fabricants de batteries se vantent chacun d’avoir la meilleure réponse aux évolutions de la mobilité électrique. Changer de type de batterie n’est en tout cas pas neutre dans la stratégie du groupe BMW. Le constructeur a déjà listé les avantages de ce nouveau format.

Que sait-on sur les nouvelles cellules GEN6 ?

Ces nouvelles cellules seront développées en 2 tailles. Dans les deux cas, la largeur reste de 46 mm, mais la hauteur pourra être de 95 ou 120 mm, selon les besoins de l’implantation dans le pack batterie.

La technologie de batterie de sixième génération pourra introduire des cathodes en phosphate de fer lithié (LFP), comme c’est le cas pour les Tesla entrée de gamme et de nombreux autres modèles récents.

Pour ceux qui aiment les histoires de chimie, ce qu’il faut retenir, c’est que la teneur en nickel des cellules rondes (GEN6) est plus élevée du côté de la cathode, tandis que la teneur en cobalt est réduite de 50 % par rapport aux cellules (GEN5). Du côté de l’anode, la teneur en silicium sera augmentée sur certaines cellules selon les performances souhaitées. Cette nouvelle génération permettra également d’économiser jusqu’à 40 % de cuivre pour un pack batterie.

Caractéristiques de la batterie BMW GEN6. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

BMW travaille par ailleurs en parallèle sur des batteries solides (ASSB), pour lesquelles le groupe espère obtenir des avancées, afin de présenter dès 2025 un concept équipé de cette nouvelle solution de batterie.

Quel est intérêt de ces batteries pour BMW ?

Pour cette nouvelle génération de batterie, BMW considère que les cellules cylindriques vont apporter plusieurs bénéfices :

Une meilleure intégration,

Une meilleure densité énergétique,

Une solution plus durable,

Et plus de sécurité.

Ancienne et nouvelle batterie BMW. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les attentes sont élevées pour BMW qui annonce déjà que ces batteries permettront de réduire de 30 % le temps de recharge de 10 à 80 %. Elles pourront être couplées à une plateforme 800 V, qui permet cette augmentation de puissance de recharge, ce qui n’est pas le cas de la génération actuelle. Grâce à une densité plus élevée, c’est jusqu’à 30 % d’autonomie en plus qui sont attendus sur certains modèles, pour la même taille de batterie.

BMW s’est engagé très activement à réduire son impact CO2, et cette nouvelle génération de batterie fait partie de cette démarche. Elle permettra de faire baisser de 60 % les émissions rattachées à la production de la marque. Le groupe a pour cela choisi d’utiliser une part de plus en plus importante de matériaux recyclés dans sa chimie de batterie. Le constructeur réutilisera notamment du Lithium, Nickel et Cobalt issu de recyclage. Enfin, la marque a pris des engagements sur la provenance des matières premières en ce qui concerne la part de nouvelles extractions. Le cobalt et le lithium proviendront de mines certifiées pour éviter les mauvaises pratiques liées aux exploitations des mines et de leurs travailleurs.

BMW a choisi cette solution de cellules cylindriques également pour sa sécurité. Cette nouvelle génération doit limiter les risques d’emballements thermiques du pack batterie. Par contre, le constructeur ne pourra plus assurer le remplacement d’une cellule défectueuse, ce qu’elle pouvait faire sur les autres générations de batterie.

Pack batterie GEN5 (actuel) et cellules GEN6 BMW. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le nerf de la guerre, c’est aussi l’aspect financier. Ces nouvelles cellules vont permettre d’abaisser le coût des batteries de 50 %. À titre d’exemple, le pack batterie d’une BMW i4 représente jusqu’à 40 % du coût du véhicule.

De nouvelles usines pour fabriquer les cellules des batteries

Pour réaliser la fabrication de ces batteries (GEN6), le groupe BMW va s’appuyer sur deux partenaires, CATL et à EVE Energy. Ils se sont vus confier la construction d’usines de cellules de batterie. Deux gigafactories seront implantées en Chine et deux en Europe. Chacune des usines de cellules de batteries aura une capacité annuelle totale allant jusqu’à 20 GWh.

BMW prévoit également d’implanter deux usines de batteries sur le continent Nord-Américain pour alimenter sa production locale, mais aucun contrat n’est pour l’heure finalisé.