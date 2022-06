À Cupertino, la ville d’Apple, il existe deux magasins dans lesquels on peut acheter des produits dérivés aux couleurs de la marque californienne. Numerama les a visités et vous présente quelques-uns de ces accessoires officiels.

Apple est une des entreprises les plus populaires de la planète, mais elle ne mise pas vraiment sur les produits dérivés pour accroitre sa coolitude. Contrairement à des marques comme Tesla, qui vendent des accessoires en magasin et sur leurs sites web, Apple n’a jamais utilisé son réseau Apple Store pour vendre des « goodies ». Il lui arrive d’en produire (notamment en tant que cadeaux de bienvenue à chaque ouverture de magasin), mais ce n’est vraiment pas un aspect sur lequel Apple mise. À deux exceptions près.

En effet, il existe deux Apple Store dans le monde dans lesquels on trouve des produits dérivés. Tous deux situés à Cupertino, ils se destinent aux touristes qui se rendent dans la ville d’Apple et qui souhaitent repartir avec des souvenirs.

Apple Park Visitor Center : l’endroit à visiter pour les fans d’Apple

Si vous voyagez à San Francisco et que vous souhaitez vous offrir une petite visite de la Silicon Valley, vous devriez normalement trouver plusieurs attractions à faire. En plus d’une petite virée chez Google ou Facebook, on vous recommande fortement de vous rendre à l’Apple Park de Cupertino pour voir l’anneau en vrai. S’il ne vous sera pas possible de rentrer à l’intérieur, vous pourrez vous rendre au magnifique Visitor Center situé juste à côté. Ce bâtiment ultra moderne propose une cafétéria (avec de la crème en forme du logo Apple), un Apple Store, une visite du campus en réalité augmentée et une grande terrasse ensoleillée. C’est le seul endroit public de l’Apple Park. Vous pouvez y rester plusieurs heures et y déjeuner.

Quelques uns des motifs proposés à l’Apple Park. // Source : Numerama

La particularité du Visitor Center est qu’il offre une sélection de produits introuvables ailleurs. T-shirts, bodies pour les bébés, sacs, casquettes… Apple propose plusieurs accessoires avec différents motifs, qui mettent en avant son logo, des produits ou des choses plus artistiques (des dessins de l’Apple Park par exemple). Comptez 40 dollars pour un t-shirt, 25 pour un sac. Les produits sont ensuite mis dans des boites blanches en carton dignes des emballages des autres produits Apple.

Les boîtes dans lesquels se trouvent les t-shirts. // Source : Numerama

Infinite Loop : l’histoire d’Apple à l’honneur

À 10 minutes de route, toujours à Cupertino, il y a Infinite Loop, l’ancien siège d’Apple. Les bâtiments présents à cette adresse sont toujours utilisés par Apple, mais la plupart de ses grosses activités ont été déplacées à l’Apple Park. En revanche, Apple n’a pas fermé son ancien magasin pour les visiteurs. L’Apple Store d’Infinite Loop, bien plus petit que celui d’Apple Park, propose plein de t-shirts, mais aussi des carnets ou des stylos.

À Infinite Loop, les motifs ne sont pas les mêmes qu’à l’Apple Park. Les t-shirts qui y sont commercialisés mettent en avant l’histoire d’Apple avec le fameux drapeau pirate de l’équipe Macintosh, les anciens logos de la marque ou des icônes représentant l’interface graphique des premières versions de Mac OS (quand il ne s’appelait ni Mac OS X, ni macOS).

Le magasin d’Infinite Loop, l’ancien siège d’Apple. // Source : Numerama

Tous ces produits sont introuvables en ligne, puisqu’Apple souhaite vraiment les réserver aux personnes qui se rendent à Cupertino. Dans le passé, Apple a aussi proposé des casquettes ou des pulls, mais il n’y en avait pas lors de notre visite le 6 juin, pour la WWDC. Il est possible qu’il y en ait si vous vous y rendiez un jour, la présence de centaines de développeurs a joué sur les stocks.

