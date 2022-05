Dans sa newsletter hebdomadaire, Mark Gurman de Bloomberg laisse entendre qu’iOS 16 sera une mise à jour assez conséquente, avec notamment de nouvelles applications.

Le 6 juin, à l’occasion de sa conférence WWDC, Apple annoncera iOS 16 et ses autres mises à jour logicielles de 2022. Comme tous les ans, la présentation du futur logiciel de l’iPhone sera particulièrement scrutée. Il faut dire qu’Apple a la particularité de déployer les mises à jour d’iOS sur des centaines de millions d’appareils simultanément, ce qui a un impact immense sur la société. iOS 16 nous intéresse donc naturellement et, dans les prochaines semaines, risque de régulièrement occuper l’actualité.

En attendant, on se contente de toutes les petites informations que l’on peut obtenir. Dans sa newsletter hebdomadaire, publiée le 15 mai, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg répond à une question sur iOS 16. Il cite notamment de nouvelles applications Apple sur le point de faire leur apparition.

Des changements majeurs

Avant toute chose, il nous semble important de rappeler qu’une fuite sur un logiciel est rarement précise. Depuis plusieurs années, Apple a pris l’habitude de cacher les nouveautés de ses futures versions à ses propres ingénieurs. Celles et ceux qui bossent sur Apple Music ont des pré-versions avec seulement des nouveautés Apple Music, celles et ceux qui développement Plans ne sont informés que des nouveautés de Plans, etc.

Du coup, il est quasiment impossible de tout savoir en avance. Mark Gurman ne liste donc pas les nouveautés potentielles, mais seulement un sentiment général à partir de plusieurs conversations : « Bien que je ne m’attende pas à ce qu’Apple présente une refonte complète du logiciel, il devrait y avoir des changements majeurs à travers le système, de nouvelles façons d’interagir et quelques applications Apple fraîches. Les nouveautés concernant watchOS 9 seront également importantes. »

Les nouvelles façons d’interagir concerneront-elles les widgets ? Certains espèrent des widgets interactifs. // Source : Capture d’écran Numerama

Que veut dire Mark Gurman par cette déclaration ? L’absence de « refonte complète du logiciel » à laquelle il fait référence veut probablement dire qu’iOS 16 conservera le design introduit par iOS 7 en 2013. Le reste est dur à interpréter. iOS 16 pourrait être une mise à jour importante grâce à de nouvelles applications et de nouvelles fonctions, mais on ne sait pas lesquelles.

L’âge d’or des OS ?

Faut-il s’attendre à une annonce spectaculaire le 6 juin ? Très sincèrement, on en doute. L’annonce d’Android 13 la semaine précédente, avec très peu de nouveautés, témoigne d’un phénomène important : le smartphone est arrivée à maturité. Vouloir la révolution permanente n’a plus aucun sens. iOS, comme Android, sont très complets. On a toutefois hâte de découvrir les annonces d’Apple.