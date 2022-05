Google a dévoilé par surprise le Pixel 7. Plus exactement, il en a donné un petit aperçu. Le smartphone sera lancé cet automne.

C’est l’annonce que l’on n’attendait pas spécialement lors de la conférence Google I/O du 11 mai. À la surprise générale, l’entreprise américaine a donné un très bref aperçu de son prochain smartphone maison, le Google Pixel 7. La firme de Moutain View, peut-être pour couper l’herbe sous le pied des leakers, a souhaité livrer une première série d’informations sur le téléphone.

C’est aussi à cette occasion que l’entreprise a évoqué très rapidement une future Pixel Watch ainsi Pixel tablet à venir. La conférence a aussi été l’occasion de parler de plusieurs services en cours de développement ou en train d’être déployés. C’est le cas de « multisearch near me », pour trouver ce que l’on veut près de chez soi, et un générateur de cartes bancaires virtuelles.

Un premier aperçu du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro.

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google arrivent

Évidemment, les informations sont pour l’instant encore assez minces. On sait qu’il sera proposé en deux versions (le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro). On sait également qu’ils seront commercialisés à partir de cet automne, à une date qui reste à préciser. La fiche technique reste pour l’instant secrète, mais il est évident qu’elle sera forcément supérieure à ce que Google fournit avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

On sait que le téléphone sera propulsé par la prochaine génération du processeur Tensor. Il s’agit d’une puce maison, fabriquée par Google, qui a commencé à faire ses premiers pas dans la génération actuelle des Pixel — les 6 et 6 Pro. Cette puce a pour particularité d’avoir été pensée pour être efficace en matière d’apprentissage automatique, un domaine de l’intelligence artificielle.

Google a toutefois montré quelques évolutions au niveau du design. Ainsi, toute la bande dédiée au bloc photographique — qui sera nettement amélioré, promet au passage le groupe — est en aluminium. L’entreprise américaine fait également savoir qu’il s’agit d’aluminium recyclé, afin de souligner ses efforts en matière de développement durable et d’environnement.