[Deal du jour] Aujourd’hui seulement, Rakuten permet de mettre la main pour seulement 103 euros sur les écouteurs sans fil AirPods 2 d’Apple.

Les produits Apple sont rarement soldés. Et, quand ils le sont, généralement ils le sont peu. Aussi, quand Rakuten propose environ 30 % de réduction sur les très sérieux écouteurs sans fil AirPods 2 d’Apple, autant ne pas se priver. Et ce même si depuis les AirPods 3 sont sortis.

Pour profiter des Apple AirPods 2 à 103 euros, n’oubliez pas d’utiliser le code RAKUTEN 15 avant de finaliser votre achat.

Une des oreillettes des AirPods 2 // Source : Numerama.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques des Apple AirPods 2 ?

Sortis en 2019, les AirPods 2 d’Apple ont depuis été égalés, voire dépassés, par d’autres écouteurs dans certains domaines. Ils n’en restent pas moins d’excellents produits (surtout à ce prix) qui devraient satisfaire les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Dotés d’une autonomie de 5h d’écoute et de 3h en conversation, les écouteurs se rechargent dans leur boitier (qui utilise un câble Lightning), qui offre un total de 25h d’autonomie. Une fois appairés à vos appareil iOS, les écouteurs se connectent automatiquement dès la sortie du boitier pour une utilisation on ne peux plus simple. Connectés, il est possible d’utiliser l’assistant vocal Siri avec les AirPods 2 à tout moment et ces derniers sont également pensés pour profiter du son de ses jeux vidéo sans latence.

Que propose Rakuten ?

Outre ce prix réduit (n’oubliez pas d’utiliser le code RAKUTEN 15 pour une réduction supplémentaire au moment du paiement), Rakuten propose notamment de payer en plusieurs fois. Il est aussi possible d’ajouter diverses garanties facultatives (casse, vol, panne) pour quelques euros de plus, tandis que la livraison par Colissimo est gratuite. En rejoignant le Club Rakuten, des euros peuvent également être économisés sur vos prochains achats.

Quelles alternatives sur Android ?

Si vous n’êtes pas trop Apple, iPhone ou encore AirPods, ce ne sont pas les solutions qui manquent pour Android. Notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil devrait vous aiguiller, tandis que dans la même gamme tarifaire que les AirPods 2, les Nothing Ear(1) sont toujours en promotion au moment d’écrire ces lignes.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.