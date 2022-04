[Deal du jour] Salué d’un 10/10 dans notre test, les écouteurs sans-fil intra-auriculaires Nothing Ear(1) sont actuellement en promotion chez Amazon. Un énième argument pour craquer pour ce produit proche de l’irréprochable.

« Design atypique, performances au top ». Voilà comment nous résumions les Nothing Ear(1) l’an dernier dans notre test. Il faut dire que ces écouteurs sans-fil, en plus de proposer un look qui se remarque, disposent d’un son et de fonctionnalités séduisantes. Si vous souhaitez vous laisser tenter, ils sont actuellement à 74,99 euros au lieu de 99,99 euros chez Amazon, aussi bien en noir que dans leur version transparente. Une belle affaire, d’autant plus que leur prix habituel en dessous des 100 euros est déjà extrêmement bas.

L’embout des écouteurs Nothing Ear(1) // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les points forts et faibles des Nothing Ear(1) ?

En plus de bien tenir dans les oreilles, les Nothing Ear(1) jouent la carte de l’originalité avec un design transparent soigné et sympathique. Mais le plus important reste la qualité du son, en tout cas pour cette gamme de prix. Même chose pour la réduction de bruit active, suffisamment efficace, ou encore ses nombreuses fonctionnalités, comme les réglages dans son application bien pensée ou la recharge sans-fil. L’autonomie (5h d’écoute, 30h avec le boitier) n’est peut-être pas la meilleure du marché, mais une fois encore Nothing propose ici probablement l’un des plus solides produits dans cette tranche tarifaire. Enfin, grâce au Bluetooth, ces écouteurs peuvent d’ailleurs se connecter à n’importe quel appareil.

Quels avantages à commander chez Amazon ?

Si vous êtes abonné Prime, la livraison rapide peut vous permettre de recevoir sans frais vos Nothing Ear(1) dès demain. Sinon, l’envoi peut être rapide ou peu coûteux, voire gratuit selon votre choix. Il est également possible de payer en plusieurs fois ou de renvoyer le produit aisément si celui-ci ne vous convainc pas.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.