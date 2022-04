[Deal du jour] Pendant encore quelques semaines, Sosh propose deux forfaits « Série limitée » qui pourraient bien intéresser les personnes à la recherche d’une offre riche en data qui ne veulent pas se ruiner.

Sosh, la marque « low cost » d’Orange, lance régulièrement des forfaits en « Série limitée ». Ces offres, proposées de manière temporaire, souvent à prix avantageux, ont bien évidemment pour objectif d’attirer de nouveaux abonnés. Et il faut dire que les deux offres actuelles, disponibles jusqu’au 2 mai, sont très intéressantes.

Sans engagement et avec les appels et SMS/MMS illimités, ces forfaits sont commercialisés aux tarifs de 13,99€ par mois et 14,99€ par mois avec, respectivement, 60 Go de données (12 Go depuis l’Europe) et 80 Go de données (10 Go depuis l’Europe). À ce prix, vous bénéficiez de l’excellente 4G d’Orange. Sosh a promis que la 5G arrivera bientôt dans ses offres, mais ne dit pas quand.

Les nouveaux forfaits Sosh. // Source : Sosh

Pour mieux comprendre l’offre

Que proposent les deux nouveaux forfaits Sosh Série limitée ?

Les deux forfaits sont quasi identiques. Dans les deux cas, les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France et l’Europe, et il n’y a pas d’engagement. Seule la quantité de data change. Pour 13,99€ par mois, ce sont 60 Go (et 12 en Europe) qui sont proposés. Pour les plus gros utilisateurs qui ne pourraient pas survivre avec un débit réduit une fois ce cap dépassé, ajouter 1 euro par mois permet de passer à 80 Go (mais seulement 10 en Europe). Par comparaison, le forfait classique 70 Go est proposé à 24,99€ par mois.

Quelles sont les conditions pour pouvoir en profiter ?

Si vous êtes déjà chez Sosh ou Orange et souhaitez changer pour l’un de ces forfaits, ce n’est pas possible. Seuls les nouveaux clients ou ceux prêts à créer un nouveau numéro de téléphone peuvent en profiter. Sinon, une pièce d’identité, un RIB, votre carte bancaire et éventuellement votre RIO (relevé d’identité opérateur), pour conserver votre ancien numéro, vous seront nécessaires.

Quelles options pour les forfaits Sosh ?

Si le contenu du forfait ne vous suffit pas, Sosh propose diverses options. On relèvera notamment des abonnements Deezer Premium (9,99 euros par mois), un pass jeux vidéo (14,99 euros par mois avec un mois offert), de la data en plus, des options pour appeler depuis ou vers l’international, ou encore le multi-Sim (5€ par mois) pour utiliser votre forfait sur un deuxième appareil ou une montre connectée.

