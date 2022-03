Avec 480 € de remise, le TV OLED Sony Bravia XR A80J devient-il une bonne affaire ?

[Le Deal du Jour] D’habitude commercialisée à un tarif très élitiste, la télévision OLED Sony Bravia XR-55A80J bénéficie en ce moment d’une belle réduction chez Ubaldi. Son prix passe de 1 999 euros à 1 519 euros.

Quand les téléviseurs utilisent des dalles OLED, il faut souvent s’attendre à débourser une somme conséquente. Les TV OLED sont générament ceux qui coûtent le plus cher, mais offrent un taux de contraste sans équivalent, une excellente qualité d’image et embarque généralement les dernières technologies (gaming, son, applications intégrées…). Le téléviseur OLED Sony Bravia XR-55A80J, que Numerama a pu tester, dispose d’une foule d’atouts : Google TV, HDMI 2.1, système audio de qualité, etc.

Habituellement, ce téléviseur OLED de 55 pouces fait partie des plus chers du marché, avec un tarif de lancement de 1 999 euros. Actuellement, le Sony Bravia XR-55A80J est proposé à 1 519 euros sur Ubaldi , grâce à une réduction doublée du code promo 10UBA1022, qui vous fait économiser 10 euros tous les 200 euros d’achat. Si vous envisagiez d’acheter une télé haut de gamme pour vous faire plaisir, c’est sûrement le bon moment !

Le téléviseur Sony A80J (avec les pieds centraux).

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi le TV OLED Sony Bravia XR-55A80J mérite-t-il qu’on investisse ?

D’abord, côté design, ce TV de la gamme Bravia XR de Sony dispose de finitions impeccables, qui respirent la qualité. Bordures d’écran quasi invisibles, dalle fine… On a là un modèle sobre et vraiment élégant. On appréciera aussi grandement ses pieds, que l’on peut disposer de trois façons pour que la télévision s’adapte à tout type de meuble TV (et pour que l’on puisse glisser, si on veut, une barre de son aussi). Mais forcément, ce TV se démarquera bien plus grâce à sa qualité d’image excellente permise par l’OLED, avec les traditionnels contrastes infinis et noirs profonds qu’assure cette technologie. L’écran, qui mesure 55 pouces, soit une diagonale tout à fait standard, affiche aussi une définition 4K et est compatible avec le Dolby Vision et la norme HDR. Mention spéciale pour le processeur Sony Bravia XR, qui permet d’obtenir un traitement et une optimisation des images bien maîtrisés.

Outre l’image, Sony marque aussi des points sur le son grâce à son système Acoustic Surface Audio +. Derrière ce nom marketing, se cache concrètement une technologie qui permet à l’écran de créer des ondes sonores pour que le son suive l’action. En gros, l’immersion est d’autant plus renforcée. Ce téléviseur est donc taillé pour les séances ciné, mais pas que, puisqu’il est aussi tout à fait adapté au jeu vidéo.

Justement, que vaut-il côté gaming ?

Vous n’êtes pas sans savoir que la PS5 est la console de Sony. La marque japonaise a donc créé une télévision « parfaite pour la PS5 », et la promesse est tenue. Le TV A80J intègre donc deux ports HDMI 2.1 qui autorisent la 4K à 120 fps, cela vous permettra donc de jouer sur une console next-gen dans les meilleures conditions. Ajoutons à cela les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit la latence en basculant automatiquement vers un mode jeu) et VRR (Variable Refresh Rate), ainsi que les compatibilités avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync pour éviter le phénomène de déchirures d’écran en pleine partie. Sachez aussi que le téléviseur embarque un mode jeu optimisé avec PlayStation.

Et son système d’exploitation alors ?

Ce Sony Bravia XR A80J est l’un des premiers téléviseurs à se munir de Google TV, une évolution d’Android TV. Et ce changement est plus que bienvenu, tant son ergonomie est appréciable. Recommandations de films et séries, fonctions Chromecast et AirPlay 2 pour diffuser des contenus depuis un smartphone ou une tablette… Ce système d’exploitation est très bien pensé. Et bien sûr, on aura toujours droit aux applications phares du Play Store.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

