À peine annoncés, les Samsung Galaxy S22 sont déjà disponibles en précommande

Présentée en grande pompe le mercredi 9 février 2022, la gamme Galaxy S22 se place comme la nouvelle référence des smartphones haut de gamme chez Samsung. Disponibles en précommande dès aujourd’hui, les Galaxy S22 sont accessibles à partir de 859 euros.

Avec un design affiné et une fiche technique musclée, la nouvelle gamme des Galaxy S22 pose les bases de cette nouvelle année chez Samsung. Écran Dynamic AMOLED calibré au poil, nouveau processeur Exynos 2200 gravé en 4 nm, Android 12 natif et performances photo améliorées, Samsung frappe encore très fort.

La gamme Galaxy S22 au complet. // Source : Samsung

Les précommandes des nouveaux Samsung Galaxy S22 sont officiellement lancées aujourd’hui, le 10 février. Elles se débutent chez Boulanger, à partir de 859 euros pour le Galaxy S22.

Une esthétique reconnaissable entre toutes

Pour ce nouveau cru 2022, Samsung a choisi de ne pas changer une équipe qui gagne puisque dans l’ensemble, les Galaxy S22 et S22+ conservent les courbes caractéristiques de la gamme S21. À l’avant, on retrouve les angles arrondis de la coque, des bords d’écran extrêmement fins et un poinçon en lieu et place de la caméra avant.

À l’arrière, c’est le module photo qui est reconnaissable entre tous avec, pour les Galaxy S22 et S22+ le bloc contenant le triple capteur et pour le Galaxy S22 Ultra un ensemble de quatre « points » intégrés au dos du téléphone, le tout d’un très bel effet.

Le module photo du Galaxy S22 Ultra, intégré au dos du smartphone. // Source : Samsung

Un écran Dynamic AMOLED performant

Dans la liste des points communs de ce cru 2022 signé Samsung, la présence d’un écran Dynamic AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz est remarquable.

Subsistent cependant quelques petites différences en fonction des modèles :

Le Galaxy S22 dispose d’une dalle FHD+ de 6,1 pouces ;

Le Galaxy S22+ s’offre une dalle FHD+ de 6,6 pouces ;

Le Galaxy S22 Ultra propose une dalle QHD de 6,8 pouces.

L’écran du Samsung Galaxy S22 n’a presque pas de bordures. // Source : NL – Numerama

Petite spécificité du Samsung Galaxy S22 Ultra qui n’est pas sans rappeler feu la gamme Note : la présence intégrée de l’inénarrable S Pen. Il permet de prendre des notes à la volée et de réaliser certaines commandes sans interagir avec le smartphone, comme déclencher la prise d’une photo ou faire défiler les fichiers d’un simple mouvement de la main.

Le stylet fait son retour avec le S22 Ultra. // Source : NL – Numerama

La photographie, l’une des forces de Samsung

Sans surprise, un point central de la sortie de cette nouvelle gamme de Galaxy S repose sur la photographie. On ne présente plus les produits Samsung sur ce point. Ils offrent en effet des performances parmi les meilleures du marché (au hasard le Galaxy S21 Ultra). On retrouve ainsi :

Le Galaxy S22 avec un triple capteur dont le principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique x3 et zoom numérique x30 ;

Le Galaxy S22+ profite du même triple capteur que son petit frère ;

Le Galaxy S22 Ultra, enfin, bénéficie d’un quadruple capteur contenant une optique principale de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, un premier téléobjectif de 10 mégapixels (avec zoom optique x10 et zoom numérique x100), et un second téléobjectif de 10 mégapixels (avec zoom optique x3 et zoom numérique x30).

Le Galaxy S22 Ultra, en vert (ou bleu selon les avis) // Source : NL – Numerama

Samsung a particulièrement insisté sur la présence d’un tout nouveau mode nuit, présent sur l’ensemble de la gamme. Encore plus performant, il assure des images nettes et définies même en très faible lumière.

Les Galaxy S22+ et S22 Ultra bénéficient quant à eux d’un zoom optique x3 et d’un zoom numérique x30. De quoi gérer les prises de vue à très longue distance.

Mais si vous souhaitez aller encore plus loin dans la photographie au téléobjectif, nous ne saurions que trop vous conseiller d’investir dans le Galaxy S22 Ultra, puisqu’il est équipé en plus d’un second téléobjectif de 10 mégapixels et d’un zoom optique x10 ainsi que d’un zoom numérique x100.

Le Samsung Galaxy S22+, parfait pour la photographie animale. // Source : Samsung

Des caractéristiques très haut de gamme

Parmi les autres aspects de la fiche technique, rien n’a été laissé au hasard. Côté configuration d’abord, où, quel que soit votre choix, vous n’aurez pas à vous préoccuper de la RAM ou de la mémoire de stockage :

Pour un Galaxy S22 et S22+, comptez sur 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage ;

Pour un Galaxy S22 Ultra, vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM, et 128, 256, 512 Go voire 1 To de mémoire de stockage.

Les Samsung Galaxy S22 (ici en rose) et Galaxy S22+ (en vert olive), disposent d’une configuration similaire // Source : Samsung

Tous les modèles viennent évidemment équipés d’Android 12 et OneUI 4.1.

L’autonomie est également l’un des points forts de Samsung. Le Galaxy S22 s’équipe d’une batterie de 3 700 mAh, le Galaxy S22+ s’offre 4 500 mAh. Le Galaxy S22 Ultra enfin caracole à 5 000 mAh. Les deux smartphones les plus haut de gamme profitent également de la charge rapide filaire 45 W et d’une charge rapide sans fil à 15 W.

L’Exynos 2200 : le premier à posséder un GPU AMD

Comme chaque année, Samsung revient avec un nouveau processeur maison qui annonce une nouvelle gamme de smartphones. Cette année, l’équipementier a mis les petits plats dans les grands. Non seulement Samsung propose une gravure en 4 nm de son processeur, mais en plus, il l’équipe d’une puce graphique signé AMD, dont on retrouve l’architecture sur plusieurs consoles de salon récentes et bien connues du grand public.

Toute la gamme des Galaxy S22 bénéficie de l’Exynos 2200. // Source : Samsung

L’intérêt est double pour Samsung. Un GPU de cette envergure promet de belles performances sur le jeu mobile, mais il permet également de bénéficier du ray tracing sur mobile. Une très belle performance.

On notera enfin que toute la gamme est certifiée IP68 et résiste donc à une immersion d’un mètre sous l’eau pendant 30 minutes. On ne vous conseille évidemment pas de faire tomber votre mobile flambant neuf dans la cuvette, mais si ça arrive, vous ne pleurerez pas sa mort brutale au contact de l’eau.

Les offres de précommande sont ouvertes chez Boulanger

Tous les aspects des nouveaux Galaxy S22 vous ont séduit, et aucun doute, vous souhaitez acquérir un des trois modèles ? Sachez que si la disponibilité officielle du Galaxy S22 et S22+ est prévue au 25 février, et celle du Galaxy S22 Ultra au 10 mars, le précommandes sont ouvertes dès maintenant chez Boulanger et elles offrent plusieurs avantages :

Entre le 09 février et le 10 mars, les précommandes sont ouvertes pour les Samsung Galaxy S22 et S22+. Pour le Galaxy S22 Ultra, les précommandes courent jusqu’au 24 février. Pendant cette période, Samsung et Boulanger offrent plusieurs avantages à ceux qui passeront commande de l’un des nouveaux fleurons de Samsung :

Un financement exclusif jusqu’à 20 x sans frais pour l’achat d’un Samsung Galaxy S22 et S22+ chez Boulanger ou d’un Samsung Galaxy S22 Ultra ;

Jusqu’à 150 euros de bonus repris en plus de la valeur de reprise de votre ancien appareil ;

Une paire de Galaxy Buds Pro offerts ;

Une remise de 50 euros avec le code S2250 (pour les Galaxy S22 et S22+) ;

(pour les Galaxy S22 et S22+) ; Une remise de 10 euros avec le code S22100 (pour le Galaxy S22 Ultra uniquement).

L’ensemble de la gamme Samsung Galaxy S22 est disponible en quatre coloris, dont trois en commun qui sont : vert, noir et blanc.

Les Galaxy S22 et S22+ se déclinent dans une tonalité rose pastel, et le Galaxy S22 Ultra se pare d’un joli bordeaux pour compléter la gamme de couleurs.