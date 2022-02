Les Jeux olympiques de Beijing démarrent le 2 février 2022. Une centaine d’heures seront diffusées en 4K, mais toutes les box ne sont pas compatibles.

Les propriétaires d’un téléviseur 4K le savent mieux que quiconque, les programmes diffusés en cette qualité sont encore très rares en France. À l’exception de Canal+ et de certaines chaînes généralistes (comme TF1 et M6 pendant la Coupe du monde), la norme en France est encore le Full HD. Un crève-cœur pour les amatrices et amateurs de belles images qui aimeraient pouvoir exploiter au maximum les capacités de leur écran géant. Heureusement, sur les plates-formes comme Netflix et Disney+, on trouve beaucoup plus souvent des programmes en 4K.

Mercredi, les Jeux olympiques d’hiver de Beijing démarrent. Comme souvent lors des gros événements sportifs, les épreuves seront filmées en 4K. En France, il sera possible de regarder jusqu’à 110 heures des JO 2022 en Ultra Haute Définition… mais un grand nombre de Français n’est pas éligible.

Pour aller plus loin JO d’hiver 2022 à Beijing : comment voir les épreuves de sport en streaming en France ?

France TV en Full HD, Eurosport en 4K

Comme Tokyo 2020, Beijing 2022 est co-diffusé par France Télévisions (360 heures de programmes, gratuit) et Eurosport (plus de 1 000 heures, payant). Les fans de sports d’hiver doivent s’abonner à la chaîne du groupe Discovery s’ils souhaitent regarder la compétition dans son intégralité… et en 4K. En effet, seul Eurosport proposera un flux 4K cette année. France TV, pourtant habitué à proposer des événements en cette qualité (Roland Garros), se contentera de Full HD à la télé et sur le web.

En plus de ses cinq canaux Full HD, Eurosport propose un flux 4K pendant les JO. // Source : Eurosport

L’abonnement à Eurosport n’est pas la seule contrainte pour regarder les JO en 4K. Il faut à la fois posséder le bon abonnement et disposer d’un équipement compatible pour en profiter, ce qui risque forcément de poser problème à certains. Voici les quelques configurations possibles :

Abonnement via Bouygues Télécom , avec une Bbox 4K (canal 57).

, avec une Bbox 4K (canal 57). Abonnement via Canal+, avec le décodeur 4K (canal 62).

(canal 62). Abonnement via Canal+, avec une Livebox d’Orange (canal 62, interface Canal).

(canal 62, interface Canal). Abonnement via Canal+, avec l’Apple TV 4K (application myCANAL, canal Événement 4K).

(application myCANAL, canal Événement 4K). Abonnement via Canal+, avec une box Android TV compatible 4K (application myCANAL, canal Événement 4K).

(application myCANAL, canal Événement 4K). Abonnement via Canal+, avec une Smart TV compatible myCANAL (canal Événement 4K).

En ce qui concerne la version 100% Online nommée Eurosport Player, nous n’avons pas de certitude au moment de l’écriture de ces lignes (le 1er février). Discovery nous dit que son application propose Eurosport 4K sur les Smart TV compatibles, mais nos essais sur Apple TV ne proposent pas encore la chaîne. Si c’est bel et bien le cas, il s’agirait d’une bonne nouvelle pour les non-abonnés Canal+ ou Bouygues.

Jusqu’au 20 février, date de la fin des Jeux olympiques 2022, environ 110 heures d’épreuves seront diffusées en 4K (le flux 4K mélange les programmes des cinq chaînes). On peut cependant regretter que la 4K soit réservée aux technophiles et pas mieux mise en avant. Espérons que le prochain événement majeur, la Coupe du monde de football cet hiver, sera mieux retransmis.

Pour en savoir plus sur Beijing 2022, nous vous recommandons notre guide sur sa diffusion.