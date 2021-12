[Le Deal du Jour] Les SSD avec une grande capacité de stockage sont de plus en plus abordables. En ce moment, on trouve le Samsung 870 QVO de 2 To à seulement 149 euros sur Amazon, soit avec près de 30 % de réduction.

Samsung démontre son savoir-faire dans de nombreux domaines et celui des solutions de stockage en fait également partie. Les SSD de la marque sud-coréenne ont en effet la particularité d’offrir de bonnes performances de façon constante, ce qui n’est pas forcément le cas chez la concurrence, et son modèle 870 QVO ne déroge évidemment pas à la règle.

Au lieu de 209,99 euros habituellement, le SSD Samsung 870 QVO avec 2 To de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 149 euros sur Amazon.

Voici à quoi ressemble le SSD Samsung 870 QVO // Source : Samsung

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les appareils compatibles avec ce SSD ?

Comme la plupart des SSD internes au format 2,5 pouces, le Samsung 870 QVO se branche en SATA 3. Un format standard qui lui permet de se faufiler aussi bien à l’intérieur d’une tour PC qu’un ordinateur portable, à l’exception des ultrabooks. Notez que le Samsung 870 QVO n’est pas non plus compatible avec la PS5, il faut un SSD NVMe au format M.2 pour ça.

Quelles sont les caractéristiques du Samsung 870 QVO ?

Le SSD du géant sud-coréen possède tout d’abord une capacité de 2 To, soit 2 000 Go de stockage, suffisante pour installer votre système d’exploitation et de nombreux logiciels ou jeux. Concernant la vitesse brute, son appartenance à la deuxième génération des SSD QLC de Samsung lui permet d’atteindre jusqu’à 560 Mo/s en lecture et jusqu’à 530 Mo/s en écriture, selon le constructeur — cela varie selon la configuration de votre machine. C’est 10 Mo/s de plus que l’ancien 860 QVO.

Ce modèle intègre enfin la nouvelle technologie TurboWrite qui accélère les vitesses d’écriture et qui maintient un niveau de performance élevé à long terme, grâce à une mémoire tampon plus importante.

