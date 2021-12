[Podcast] Les mystérieux NFT et les crypto-monnaies sont au menu de ce numéro du Meilleur des Mondes sur France Culture, en partenariat avec Numerama. Une heure pour tout comprendre, avec des expertes et experts, et sans a priori.

Il y a des mots que l’on entend tellement partout que l’on n’ose plus demander ce qu’ils signifient. Les NFT en font partie. Ces non fungible tokens reposent pourtant sur une technologie qui pourrait apporter de grands changements dans le monde, et pas seulement de l’art, où on les retrouve actuellement le plus. Mais pour l’appréhender, il faut d’abord pouvoir comprendre de quoi on parle.

C’est l’objet de l’émission du Meilleur des Mondes de François Saltiel sur France Culture, qui s’est attaché, avec ses invités, à revenir aux bases tout en regardant vers l’avenir.

Le podcast est disponible sur les plateformes d’écoute Deezer, Spotify, Apple — ainsi que sur le site de France Culture.

Cryptomonnaies, NFT : et si on essayait enfin de tout comprendre ?

Natacha Valla, doyenne de l’École du management et de l’innovation à Sciences Po, ancienne directrice générale adjointe chargée de la politique monétaire à la Banque centrale européenne

Nicolas Sassoon, artiste contemporain, spécialiste des NFTs

Stanislas Barthelemi, consultant blockchain et cryptoactifs chez Blockchain Partner by KPMG

Et, en fin d’émission, comme chaque semaine, la chronique Numerama. Cette fois-ci, Marie Turcan raconte comment elle en est venue à arrêter d’investir dans les crypto-monnaies. Vous pouvez l’écouter ici, à 50 minutes.

Si vous voulez aller encore plus loin, n’oubliez pas que Numerama a été le premier média français à créer un NFT