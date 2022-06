Apple et Meta se sont mis d’accord pour ajouter WhatsApp à l’application « Migrer vers iOS ». À la configuration de son nouvel iPhone, un ancien utilisateur d’un smartphone Android pourra importer toutes ses conversations.

En Europe, iMessage n’est pas aussi populaire qu’aux États-Unis. Le service de messagerie d’Apple, incontournable outre-Atlantique, ne rencontre logiquement pas le même succès sur les continents où les smartphones Android se vendent plus que les iPhone. C’est le cas de l’Europe, mais aussi de l’Amérique du Sud, de l’Afrique et d’une partie de l’Asie. Dans ces territoires, WhatsApp et Facebook Messenger, qui sont tous deux les propriétés de Meta, se partagent le titre de l’application de messagerie la plus utilisée.

Transférer ses données Messenger d’un smartphone à un autre n’a jamais posé problème, mais le faire avec WhatsApp est beaucoup plus problématique. Mardi 14 juin, une semaine après la WWDC, Apple et Meta annoncent qu’ils se sont enfin mis d’accord pour résoudre ce problème.

WhatsApp intégré à une application Apple

Depuis 2015, Apple propose une application Android nommée « Migrer vers iOS » (Move to iOS en anglais). Lorsqu’il achète un iPhone, un utilisateur d’un smartphone d’une autre marque est invité à la télécharger afin de récupérer ses données. À la première configuration de son iPhone, il a la possibilité de le configurer comme neuf, de restaurer une sauvegarde iCloud ou… de « Migrer des données à partir d’Android ». Cette option invoque la fameuse application et lui permet de transférer un maximum d’informations.

Le transfert d’un smartphone Android vers un iPhone. // Source : Apple

Concrètement, Migrer vers iOS permet de récupérer ses comptes (Gmail, Outlook…), ses calendriers, ses contacts, ses photos, ses vidéos, ses signets et ses SMS. Apple convertit toutes les informations qu’il récupère grâce à Android et les adapte à ses applications. Migrer vers iOS permet aussi de télécharger automatiquement les versions iOS des applications Android que l’on possède sur son ancien appareil, si elles sont gratuites. Le transfert se fait localement, rien n’est envoyé aux serveurs d’Apple.

Pour la première fois, Apple s’apprête à ouvrir Migrer vers iOS à une application tierce. WhatsApp apparaîtra bientôt dans la liste des services transférables, ce qui permettra à la version iOS du logiciel de messagerie de récupérer toutes les conversations initiées dans la version Android. Il vous faudra donner une autorisation spécifique dans WhatsApp pour que cela fonctionne, mais l’application Migrer vers iOS se chargera seule de la mise en relation. Apple, de son côté, n’aura jamais accès au contenu de votre WhatsApp.

Une nouveauté en bêta

Pourquoi n’est-il pas possible de transférer les données de WhatsApp aujourd’hui ? Tout simplement parce que les systèmes de sauvegarde sont différents. Sur iOS, WhatsApp enregistre vos conversations dans iCloud. Sur Android, il le fait dans Google Drive. Il n’y a aucun moyen de restaurer une sauvegarde Android depuis l’application iOS aujourd’hui, ce qui a jusqu’alors obligé les néo-propriétaires d’un iPhone à tirer un trait sur leurs anciennes conversations. Facebook Messenger n’a pas ce problème puisque l’historique des conservations est enregistré sur les serveurs de Meta. N’importe quel appareil peut donc y accéder.

Captures d’écran du transfert des données WhatsApp vers un iPhone. // Source : Apple

La compatibilité de WhatsApp avec Migrer vers iOS est une bonne nouvelle, même si on peut regretter qu’Apple et Meta ne tentent pas d’aller plus loin. Il reste par exemple impossible pour quelqu’un qui a déjà configuré son nouvel iPhone de transférer ses données a posteriori, tout se fait forcément à la première configuration. Autre déception, cette arrivée d’un service tiers dans Migrer vers iOS est une exception. Seul WhatsApp y a droit pour l’instant, les autres applications ne seront pas logées à la même enseigne.

Dès ce mardi 14 juin, WhatsApp va ouvrir cette fonctionnalité aux utilisateurs de la version bêta de son client Android. Plus tard, elle sera étendue à tous les smartphones Android. Côté Apple, il faut au minimum iOS 15.5 pour la faire fonctionner. Si l’iPhone que vous recevez tourne sous une version plus ancienne, l’option WhatsApp n’apparaîtra pas (vous pourrez toujours le configurer, le mettre à jour, le réinitialiser et le configurer à partir de votre smartphone Android).