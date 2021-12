La raclette, c’est important. Il vous faut donc les meilleurs outils. Voici justement un calculateur très utile.

L’automne et l’hiver sont les saisons des réconforts. Il fait nuit tôt, on a froid, il pleut, parfois il neige. Alors, chez soi, on aime le cocooning. C’est ce qui signe la belle époque des plats chauds qui font du bien. Parmi eux, la raclette est reine. Du fromage fondu à point, que l’on racle ensuite sur des pommes de terre, de la charcuterie ou divers autres ingrédients… bref, chassons ces magnifiques images de notre esprit pour écrire la suite de l’article.

Car la suite est importante : si vous aimez la raclette et que vous devez organiser des repas, voici un outil qui pourra, peut-être, changer votre vie. Cela s’appelle raclette.world.

On fait difficilement plus appétissant qu’une raclette… // Source : Pixabay

Quelle est la meilleure quantité de fromage pour votre raclette ?

Avant dégustation, la préparation d’une raclette demande la plus grande organisation. Selon le nombre de convives et les préférences culinaires de chaque personne, il faut toute une série d’aliments, en des quantités précises. Trompez-nous sur le kilogramme de fromage, et c’est le drame.

Le site raclette.world vous aide, depuis octobre 2021, à évaluer très précisément les quantités exactes qu’il vous faut — et pour chaque ingrédient. Cela fonctionne un peu comme le calculateur de recette d’un site comme Marmiton. Par exemple, pour 4 adultes et 2 enfants, pour une raclette agrémentée de jambon blanc, de bacon, de rosette, de patates, de champignons, avec un accompagnement de salade, il faut :

Jambon blanc : 5 tranches

Pommes de terre : 1 400 grammes

Bacon : 20 tranches

Rosette : 15 tranches

Champignons : 6

Salade : 500 grammes

Fromage à raclette : 1 175 grammes

Vous pouvez également ajuster le résultat en fonction de votre appétit, ce qui peut éviter le gâchis, ou bien éviter de manquer. Le calculateur dispose également d’une option végétarienne.

Sur le site, les créateurs s’expriment, avec un second degré non masqué : « Fruit de centaines d’heures de recherche et développement, les trois co-fondateurs ont mis au point une technologie d’IA post-quantique basée sur la blockchain dans le metaverse. Cette technologie enviée par de nombreuses entreprises de la Silicon Valley rend enfin accessible au plus grand nombre un calculateur de raclette d’une efficacité sans pareil. »