Dans les campagnes de désinformation russes adressées à la population ukrainienne, les experts en cybersécurité notent des mails originaux pour tenter de démoraliser les citoyens.

Depuis que la guerre entre la Russie et l’Ukraine s’enlise, le Kremlin tente de faire flancher le moral des Ukrainiens à chaque fois que le froid s’installe. Lors d’une conférence présentée ce 10 octobre 2024 aux Assises de la cybersécurité, à laquelle Numerama a assisté, Mathieu Tartare, chercheur sur la menace chez ESET, rappelle les méthodes employées par les hackers russes lors du dernier hiver.

Les agents de Moscou usurpent les adresses mail des autorités ukrainiennes pour mener des campagnes de désinformation auprès de la population. Lors des dernières salves envoyées en début d’année 2024, les pirates du Kremlin se sont fait passer pour le ministère ukrainien de l’Agriculture, donnant des recettes insolites dans les boites de réception ukrainiennes.

L’un des e-mails suggère aux Ukrainiens de diversifier leur alimentation en raison de possibles pénuries alimentaires. Le faux document inclut deux recettes : une soupe d’orties et un risotto au pigeon, accompagné d’une photo d’un Pigeon Biset, l’espèce que l’on retrouve communément dans les villes.

Le contenu du mail envoyé à la population ukrainienne. // Source : ESET

Des agents de l’Union européenne visés par la Russie

Les experts en cybersécurité de la société ESET notent que les principaux groupes du renseignement russe déploient un volume important et constant de messages malveillants depuis le début de l’invasion de l’Ukraine. « On note aussi une forte tendance au spear phishig. Les mails sont très ciblés et vont contenir assez d’informations pour que la cible soit convaincue que le message lui est bien adressé » déclare Mathieu Tartare, chercheur chez ESET, à Numerama. « Si l’Ukraine réunit une grande majorité de ces campagnes de mails malveillants, les agences de l’Union européennes ne sont pas en reste. De nombreux agents sont encore ciblés, généralement à des fins d’espionnage », précise l’expert en cybersécurité.

Ces diplomates sont le plus souvent engagés dans les discussions avec l’Ukraine, notamment sur des questions d’aides financières ou militaires. Les hackers personnalisent leurs mails en fonction de l’actualité, et la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky en France et dans le reste de l’Europe n’échappera probablement pas aux agents du Kremlin.

