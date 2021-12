Google dévoile le top des requêtes les plus demandées sur son moteur de recherche en 2021. Et oui, le coronavirus reste toujours un sujet de premier ordre.

Avec une part de marché qui avoisine les 90 à 95 % en France, les tendances annuelles de recherche sur Google offrent une photographie assez nette des grands sujets d’intérêt qui ont traversé la population au cours de l’année écoulée. Et tout comme le classement de 2020 était surtout accaparé par le coronavirus, le top de 2021 est aussi marqué par la pandémie et ses effets.

Le moteur de recherche a été le vecteur de beaucoup d’interrogations sur la maladie, mais aussi sur la manière dont la société s’est organisée face à elle.

Ainsi, les internautes se demandaient que faire en tant que cas contact, ou bien quels étaient les horaires de prises de parole du président de la République. On trouve aussi des termes isolés et franchement peu enthousiasmants, comme « confinement », « reconfinement », « covid » et « couvre-feu ».

Mais la recherche en 2021 a aussi été marquée par les évolutions induites par le vaccin et le pass sanitaire.

Ainsi, on s’est collectivement demandé ce qu’est le pass sanitaire ? Comment l’obtenir ? Qui est éligible à la vaccination ? Si le vaccin Moderna doit être réservé à certains publics ? Qu’est-ce qu’un test antigénique ? Le vaccin de Pfizer a eu droit au même questionnement. On voit aussi émerger dans les requêtes les plus importantes la question de la troisième dose, qui est en cours d’administration dans tout le pays.

Pour établir son top, Google explique que sa méthodologie s’est axée sur une approche un peu différente : il ne s’agit pas d’intégrer directement les requêtes ayant connu le plus gros volume de recherches, mais de se focaliser sur les tops des tendances de recherches, qui prennent en compte une augmentation de l’intérêt de 2020 à 2021 autour d’un sujet spécifique.

Sans surprise, des requêtes dédiées à Vite ma dose et Doctolib ont également fleuri, car ce sont essentiellement via ces services que les Françaises et Français sont passés pour essayer de décrocher un rendez-vous médical. Plus inquiétant sans doute, on voit aussi que le terme « survivaliste » en tête de la catégorie dédiée aux définitions, ce qui n’est pas du genre à rassurer pour qui craint un effondrement.

Le covid, le pass sanitaire et le vaccin n’ont pas été vos seules préoccupations

Si on retrouve en France plusieurs tendances de recherche qui ont aussi intéressé dans le reste du monde, comme les rendez-vous sportifs (Euro 2021, Roland Garros, la NBA, la Ligue des Champions, les JO de 2021 ou encore le Tour de France), les blockbusters au cinéma (Dune, Black Widow, Fast & Furious, etc.) ou les séries phénomènes (Squid Game ou Lupin), on trouve aussi des sujets plus franco-français.

Les élections régionales ou les incendies dans le Var occupent ainsi une bonne place dans le top hexagonal. Des demandes de définition aussi : la procréation médicalement assistée (PMA), la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), les établissements recevant du public (ERP) et, parce qu’une élection politique est en approche, des termes pas toujours bien définis, ou fondés, comme le « wokisme » et « l’islamo-gauchisme ». Sans surprise, on trouve aussi la question de l’écriture inclusive.

Les internautes ont aussi manifesté leur inquiétude dès que leur service ou jeu favori ne donnait plus signe de vie pendant quelques temps, comme WhatsApp (on pense à la panne historique de l’écosystème de Facebook) ou Roblox. Des personnalités publiques ont aussi attiré l’attention. Sans faire un inventaire à la Prévert, on peut mentionner les Daft Punk, Jean-Paul Belmondo ou bien un certain… Thomas Pesquet.

Sur une note plus légère, on trouve aussi des questions comme « comment calculer son IMC ? » (peut-être certains internautes avaient-ils quelques inquiétudes après le dernier confinement, sans possibilité de faire du sport ?), « NFT c’est quoi ? » (une nouvelle mode qui a de quoi laisser perplexe), « Comment supprimer un compte Instagram ? » (une prise de conscience après les révélations de Frances Haugen ?)

Mais peut-être que notre partie préférée reste celle avec les questions « pourquoi ».

Certes il y a quelques questions un peu scientifiques, qu’un enfant pourrait poser et dont le parent aura parfois du mal à trouver la réponse (« Pourquoi le coq chante le matin ? », « Pourquoi les étoiles scintillent ? », « Pourquoi le ciel est bleu ? »), mais il y a aussi et surtout des questions qui paraissent provenir de nulle part, comme « Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées ? » ou « Pourquoi les céréales ont été créées ? ».

