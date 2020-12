Google a publié le top des termes les plus recherchés sur son moteur en 2020. Au-delà du coronavirus, la France s'est passionnée pour Cyril Lignac et Benjamin Griveaux.

Les termes les plus recherchés sur Google sont un reflet plutôt pertinent des sujets qui ont animé la société au cours de l’année. Pour 2020, le classement laisse peu de place au doute : le coronavirus est partout, dans toutes les recherches, dans tous les pays.

Le moteur de recherche de Google est, comme on peut le lire sur le Top mis en ligne en cette fin décembre par la multinationale, rempli de requêtes liées à la pandémie de Covid-19. Le terme « coronavirus » se classe en haut du podium devant les « résultats des élections » et la mort de Kobe Bryant, joueur de basket décédé début janvier dans un accident d’hélicoptère.

La France a, en grande partie, suivi le mouvement global : on recherche des informations sur le coronavirus, comment télécharger une attestation de sortie, on s’interroge sur Joe Biden et Kim Jong Un et sur le film 1917.

Mais quelques spécificités très hexagonales nous différencient.

Benjamin Griveaux et Cyril Lignac, au sommet des recherches en 2020

La première concerne Benjamin Griveaux, homme politique français (LREM) qui a mis un terme à sa campagne municipale à Paris en février 2020 après la diffusion d’images intimes et privées qu’il avait envoyées à une femme. Un scandale sexuel teinté de manigances et manipulations : la recette ne pouvait qu’attirer l’attention et toucher la sensibilité voyeuriste des citoyens. Cependant, au-delà de l’événement, l’affaire a permis de rappeler que le prétendu « anonymat en ligne » n’était en rien le problème, mais a continué de démontrer la faible compréhension des outils du web par une partie de la classe politique.

L’autre personnalité la plus recherchée en France sur Google, c’est Cyril Lignac, l’incontournable chef cuisinier et pâtissier qui anime plusieurs programmes télévisuels depuis plus de dix ans. Cette année, ses vidéos Instagram (il compte 2,6 millions d’abonnés sur le réseau social) et son émission Tous en Cuisine ont permis aux confinées et confinés de s’essayer à de nouveaux plats. Ses recettes occupent le top 1 de la catégorie, devant « pain maison » et « gel hydroalcoolique » (qui, lui, n’est pas comestible).

C’est pour cette raison qu’il a été la célébrité la plus « googlée » en France, devant le rappeur Sadek (mis en cause dans une affaire d’agression en mars), la chanteuse Wejdene (qui invite les rageux à sortir de son champ de vision), l’humoriste Marie Papillon (en couple avec la chanteuse Angèle qui lui a fait une belle déclaration d’amour sur Instagram en octobre) et la chanteuse et actrice Camélia Jordana (pour son engagement politique antiraciste et contre les violences policières).

Notre préférence, toutefois, ira vers la catégorie « définition » où les Françaises et Français, plus que chercher le sens des mots confinement, pandémie, récession et cluster, se sont en tout premier demandé ce que signifiait le mot procrastination. Et cela donne de l’espoir pour la France qui se lève tard.

Crédit photo de la une : Jérôme Galland/M6 Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo