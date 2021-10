Instagram, Facebook, Messenger et WhatsApp semblent connaître une grosse panne simultanée, ce 4 octobre 2021, en France comme partout dans le monde. Tous les sites du groupe Facebook sont inaccessibles, ainsi que les applications sur smartphone. Des millions d'internautes sont concernés.

Instagram, Facebook, Messenger et WhatsApp connaissent des soucis importants ce 4 octobre 2021, depuis les alentours de 17h45 (heure française), a-t-on pu constater à la rédaction de Numerama. Même Oculus VR souffre de cette panne : il n’est pas possible d’installer de nouveaux jeux.

Aucun des sites n’est encore en mesure de fonctionner à l’heure où nous écrivons ces lignes. La panne dure depuis plus d’une heure, et commence même à profiter à d’autres services de messagerie comme Signal, qui a annoncé un « gros afflux d’inscription » ces dernières minutes. Il faut dire qu’entre Messenger, WhatsApp et Instagram, ce sont de nombreux services de messageries qui ne fonctionnent plus.

Il convient de noter que les réseaux sociaux Instagram et Facebook et les messageries Messenger et WhatsApp appartiennent tous les trois au même groupe : Facebook.

Sur Twitter, un des seuls réseaux sociaux à ne pas être touché, les hashtags #instagramdown, #facebookdown et WhatsApp sont quasiment immédiatement montés dans les tendances des sujets les plus discutés en ce moment.

Facebook est au courant de la panne mondiale

Sur Twitter (qui, lui, fonctionne), Andy Stone, chef de la communication de Facebook, a annoncé que le groupe était « au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à certaines de nos produits et applications ». « Nous sommes en train de travailler pour revenir à la normale le plus rapidement possible, et nous vous présentons nos excuses pour le désagrément. »

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021

Une panne qui dépasse la France

Si vous êtes concerné ou concernée, pas de panique : vous êtes loin d’être les seuls. Sur le site downdetector, où les internautes peuvent signaler des pannes et bugs, les quatre applications sont massivement pointées du doigt comme connaissant des problèmes.

Les pannes de cette ampleur sont assez rares. En moins de 20 minutes, plus de 12 000 personnes avaient signalé un problème sur Facebook sur la version française de Downdetector, et 83 000 personnes sur Downdetector US. Même constat pour Instagram, signalé 76 000 fois en 30 minutes sur downtedetector.com.

Qu’est-ce qu’un problème de DNS ?

Au vu des messages d’erreurs qui s’affichent sur les versions desktop des sites concernés, il pourrait s’agir de problèmes de DNS.

D’après Jane Manchun Wong, spécialiste de Facebook et habituée à partager les coulisses et indiscrétions en rapport avec l’entreprise, ce problème de DNS toucherait même les sites internes du groupe Facebook.

Facebook’s Workplace and internal site are also having DNS issues where can FB employees file the SEV now ? pic.twitter.com/wjCCviEccL — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 4, 2021

Un serveur DNS (Domain Name System ou « système de noms de domaine ») est une sorte d’annuaire : il fait la jonction entre une adresse IP (une suite de chiffres) et un site web (le plus souvent, une suite de lettres ou de mots, compréhensibles par des humains) de la même manière que les Pages Blanches associe ntun nom à un numéro de téléphone.

Il existe plusieurs types de DNS, comme l’a détaillé sur son blog Stéphane Bortzmeyer, chercheur et spécialisé des réseaux informatiques. Ceux qui serait ici concernés seraient les « DNS faisant autorité » : ce sont eux qui gèrent les noms de serveurs et les adresses IP de leur domaines.

Si des bugs sur Instagram, Facebook et autres ont déjà eu lieu de par le passé, il est rare qu’ils durent aussi longtemps et qu’ils concernent toutes les applications au même degré que ce qu’il se passe ce 4 octobre 2021.

This one looks like a pretty epic configuration error, Facebook basically don't exist on the internet right now. Even their authoritative name server ranges have been BGP withdrawn. — Kevin Beaumont (@GossiTheDog) October 4, 2021

Instagram sur smartphone ne fonctionne pas

Sur la version mobile d’Instagram, il est écrit qu’il est « impossible d’actualiser le fil » de la page d’accueil, peut-on voir lorsque l’on essaie de rafraîchir la page principale.

Instagram bug aussi sur ordinateur (« 5xx Server Error »)

Sur la version desktop d’Instagram.com, une page blanche s’affiche, avec un message bref : « 5xx Server Error ».

Facebook et Messenger sont « inaccessibles »

Les sites facebook.com et messenger.com sont « inaccessibles », peut-on constater sur les versions ordinateur. Sur les apps mobile, c’est un peu plus discret : il n’y a pas de message d’erreur comme sur Instagram, simplement, les deux applications ne semblent juste plus de du tout se mettre à jour, comme bloquées à un instant « t ».

Le compte officiel de Messenger s’est fendu une blague sur « Mercure en rétrograde », qui est un événement astronomique (mais une non actualité d’un point de vue strictement scientifique) très commenté en astrologie, et souvent désigné pour justifier des problèmes qui pourraient arriver dans la vie de tous les jours.

Mercury in retrograde got the best of us. We’re working to resolve the issue as quickly as possible, and apologize for the inconvenience. #MessengerDown — Messenger (@messenger) October 4, 2021

WhatsApp ne fonctionne pas non plus

Sur la messagerie WhatsApp sur mobile, on constate également qu’un message de « connexion » s’affiche, mais tourne dans le vide.

En version « web », le site https://web.whatsapp.com/ renvoie vers un message d’erreur : « Ce site est inaccessible. DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN ».

Cet article est en cours de développement

