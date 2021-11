Julien Cadot - 26 novembre 2021 Tech

C'est le Black Friday ! Après une semaine de promotions variées, Numerama vous accompagne dans le dédale des bons plans pour ne garder que ce qui mérite vraiment d'être considéré. Exit les faux prix barrés et les -80 % trop aguicheurs : on ne garde ici que le top des offres.

Le Black Friday est lancé par tous les e-commerçants français ou opérant en France. Cette période de promotions s’annonce riche cette année, avec des produits vraiment intéressants, vendus à des prix cassés. On pense à des téléviseurs, des consoles ou des produits Apple de dernière génération. Comme tous les ans, nous avons fait une grande sélection d’offres qui méritent votre argent : elles ont été recommandées par la rédaction ou dans nos guides et tests.

Nos confrères de Frandroid maintiennent un live avec toutes les offres de la période.

Portable gaming Asus TUF — 999 € au lieu de 1 199 €

Cet ordinateur portable gaming d’Asus, de la gamme TUF, est plutôt bien équipé pour le jeu en 2021 :

SSD de 512 Go

Taux de rafraîchissement à 144 Hz

Carte graphique GeForce RTX 3060 de Nvidia

Processeur Intel Core i5 11e génération

Sous la barre des 1 000 € (ok, un euro), cela fait un ordinateur accessible pour jouer en ligne et qui, contrairement aux ordinateur de type « tour », possède déjà une carte graphique. Pendant cette période de pénurie, c’est un détail qui compte.

Kit accessoires Switch — 15 € au lieu de 22 €

La Nintendo Switch (ou la Switch OLED) est une console qui permet plusieurs configurations de jeu. En mode portable, elle peut être démontée pour jouer à deux avec les Joy-Con. Mais la position peut devenir pénible, d’autant que la petite béquille n’est pas très stable. Ce kit d’accessoires vient combler ces défauts, avec une sacoche de transport, un stand, des modules pour mettre les Joy-Con et des grips de pouce ( ? ? ?). Il est en vente flash à 15 €.

Plein de Lego pas cher

Maxime Claudel a sélectionné pour vous les meilleures offres Lego à offrir à des enfants (ou pas, car les adultes font aussi des Lego). On vous conseille la Porsche 911 RSR pour aller avec le nouvel album de Jul.

Canal+ Ciné-Séries avec Netflix et Disney+ — 25,99 € par mois

Le pack sériephile et cinéphile de Canal+ est à un excellent prix pour le Black Friday : pour 25,99 €, vous aurez Canal+ et ses déclinaisons, OCS, Netflix , Starz et Disney+. Cela fait un gros pack pour profiter des soirées d’hiver devant d’excellentes productions Canal, la crème de HBO sur OCS ou des contenus populaires sur Netflix et Disney+. L’offre a un mois d’essai sans engagement et passera à 34,99 € par mois après un an (24 mois d’engagement). Ce qui, comme tout chez Canal, sera négociable en un coup de téléphone…

AirPods 3 — 179 € au lieu de 199 €

Les AirPods 3 sont les AirPods les plus récents. Ils reprennent le format des AirPods Pro en enlevant la réduction de bruit active. Pour celles et ceux qui n’aiment ni les intra, ni cette fonctionnalité, c’est une excellente paire d’écouteurs sans fil, idéale pour aller avec un iPhone. Notre seul petit regret, c’est qu’ils coûtent le même prix que les AirPods Pro, même en promo (voir plus bas). Il faut utiliser le code RAKUTEN15 pour profiter de ce prix.

Forfait 4G RED — à partir de 10 €

RED frappe fort avec ses forfaits Black Friday : 100 Go de 4G pour 10 €, 200 Go de 4G pour 12 € et 300 Go de 4G pour 14 €. Avis aux personnes qui utilisent beaucoup de data ou ont leur smartphone comme ordinateur principal : difficile de faire mieux que l’opérateur de SFR en ce moment à ces tarifs-là.

Apple Magic Keyboard — 79 € au lieu de 109 €

Le Magic Keyboard d’Apple est le clavier de base pour tous les ordinateurs de la marque. Il affiche toutes les fonctions liées à macOS et a un toucher assez plat, sans pour autant éliminer la course. Pour quiconque ne souhaite pas aller jusqu’au clavier mécanique, le Magic Keyboard est considéré comme l’un des meilleurs claviers du marché. La version sans Touch ID est en promotion à 79 € sur Amazon.

Dyson V11 Motorhead — 489 € au lieu de 549 €

L’avant-dernière génération d’aspirateurs-balais de Dyson est en légère baisse, avec une réduction de 60 €. C’est pas mal pour ces monstres de puissance, d’autonomie et de savoir-faire qui caractérisent la marque. On conseillera le V11 aux appartements et maisons spacieux : pour les petits espaces, le V8 mentionné plus bas suffira bien assez.

Nintendo Switch OLED — 319 € au lieu de 339 €

Une console de nouvelle génération, disponible et en stock ? C’est déjà bien. Quand elle est en plus en promotion, même à seulement 20 € de moins, c’est encore mieux. La Nintendo Switch OLED est LA console pour celles et ceux qui préfèrent jouer en mobilité ou sur le petit écran de leur Switch plutôt que sur un téléviseur.

TV Philips OLED 4K 65 pouces — cher au lieu de très cher

Un téléviseur OLED de 65 pouces est toujours cher. Mais Maxime Claudel, notre référent TV, a affirmé que 1 600 € pour de l’OLED de 65 pouces, c’était carrément un bon prix. On le croit sur parole, d’autant que les TV Philips ont souvent d’excellentes fonctionnalités annexes comme l’Ambilight, qui permet de projeter de la lumière autour de l’écran qui aura la couleur de la lumière affichée à l’écran. Immersif.

Logitech MX Anywhere 2S — 34,99 € au lieu de 54 €

Logitech fait d’excellentes souris sans fil et la MX Anywhere 2S entre bien dans cette définition. 106 grammes, 70 jours d’autonomie, bon glissé, compatibilité Windows et macOS : elle a tout pour séduire une personne qui doit souvent prendre son ordinateur portable en mobilité. C’est l’une des souris qui équipe la rédaction de Numerama. À 34,99 €, n’hésitez plus.

GoPro Hero 8 — 300 € au lieu de 329 €

Petite réduction pour la GoPro Hero 8 qui permet de filmer en 4K HDR, mais promotion quand même. La caméra « action » la plus célèbre du monde peut être immergée jusqu’à 10 mètres et possède un petit écran face avant qui permet de voir les réglages choisis.

LG OLED C11 55 pouces 4K — 999 € au lieu de 1 500 €

Le téléviseur LG C de l’année est toujours un bon choix pour s’équiper. La déclinaison C11, petite sœur des C1 très haut de gamme, est indéniablement le meilleur rapport qualité/prix de l’année. On retrouve la dalle OLED que LG maîtrise parfaitement dans une déclinaison 4K HDR à couper le souffle. Le genre de TV que vous garderez longtemps. À 999 € en 55 pouces, c’est une bonne affaire.

Apple MacBook Air M1 — 999 € au lieu de 1 129 €

Les nouveaux MacBook Pro M1 Pro et M1 Max sont des machines de guerre dédiées aux personnes qui ont besoin de beaucoup de puissance. Nous pensons que les MacBook Pro M1 et MacBook Air M1 remplissent déjà 90 % des tâches courantes et professionnelles avec brio. Et ce dernier est justement en promotion : à moins de 1 000 €, vous aurez l’un des ordinateurs les plus puissants du marché dans ce format.

Pure Electric Pure Air Go+ — 399 € au lieu de 449 €

Pure Electric s’est fait remarquer chez Numerama avec un excellent vélo à 1 199 €. Il n’est pas en promotion lors du Black Friday, mais l’une des trottinettes de la marque passe en-dessous des 400 € : c’est pile la tranche de prix des Xiaomi et c’est précisément pour cela qu’elle nous intéresse. Elle revendique 30 km d’autonomie et est équipée de pneus anticrevaison de série. En somme, un outil parfait pour faire les derniers mètres en sortant des transports en commun.

Scooter électrique Super Soco CPX — 3 890 € au lieu de 4 290 €

Qui a dit que le Black Friday n’était réservé qu’aux petits gadgets ? Pas nous, et ce bon plan le prouve : notre scooter fétiche est en promotion à 3 890 € au lieu de 4 290 €. C’est onéreux, mais le Super Soco CPX est vraiment la référence en matière de scooter électrique équivalent 125. Capable d’aller à 90 km/h et nécessitant un permis B et 7h de formation (Permis A1), le Super Soco CPX est l’un des scooters électriques les plus efficaces du moment. Comptez entre 70 km et 140 km d’autonomie annoncée, si vous décidez d’ajouter une batterie supplémentaire ou de rester sur la batterie livrée avec.

Go2Roues propose 3 scooters en promotion au Black Friday. On vous explique dans un guide dédié comment choisir.

AirPods Pro — 179 € au lieu de 279 €

Des AirPods Pro moins cher que des AirPods 3 ? C’était notre prédiction et c’est ce qui est en train de se produire : sur AliExpress, un vendeur met en promotion les écouteurs haut de gamme d’Apple. Avant de vous proposer ce bon plan AliExpress, qui regorge d’entourloupes, nous avons évidemment testé l’offre du vendeur un peu plus tôt dans le mois : ce sont bien des AirPods Pro originaux, dont le numéro de série montre qu’ils viennent de Hong Kong. Ils sont parfaitement reconnus sur les sites d’Apple et ceux que nous avons reçus sont issus de la dernière mise à jour : leur boîte de charge est compatible MagSafe. Il faut entrer le code BFAE30 pour profiter du prix.

Détecteur de fumée Netatmo connecté HomeKit — 70 € au lieu de 99 €

Le prix le plus bas pour un excellent détecteur de fumée compatible HomeKit : vous recevrez des notifications sur votre iPhone à distance s’il détecte quoi que ce soit d’anormal. Le constructeur français Netatmo a réalisé un excellent produit domotique, avec une batterie de 10 ans, que l’on voit rarement moins cher.

Dyson V8 — 279 € au lieu de beaucoup trop

N’achetez jamais un Dyson à prix fort, c’est la règle. Et elle peut être suivie lors de cette Black Friday Week : certes, Dyson a sorti de nouveaux modèles depuis, mais le V8 est un excellent aspirateur-balais. Il est l’un des premiers avec une autonomie suffisante pour aller à fond sur des surfaces d’une cinquantaine de mètres-carré sans avoir à recharger. Son système sans sac permettra aussi d’économiser de nombreux euros sur la durée. À ce prix, c’est cool.

Ecovacs Deebot OZMO 950 Care — 319 € au lieu de 374 €

À une époque, il n’y avait qu’un seul marchand d’aspirateur robot : iRobot et ses fameux Roomba. En 2021, des dizaines de constructeurs proposent des machines extrêmement bien finies et Ecovacs est clairement dans le haut du tableau avec ses Deebot. Le OZMO 950 Care, que nous utilisons quotidiennement, fait très bien son travail d’aspirateur, même avec des animaux dans l’appartement : une cartographie complète des lieux et un nettoyage intelligent. À ce prix-là, c’est honnête pour dire adieu à une tâche ménagère pénible. Considérez la serpillère comme du bonus : ce n’est pas très convaincant (pas assez appuyé).

Meural de Netgear — 489 € au lieu de 699 €

Netgear est connu pour ses routeurs et solutions Wi-Fi. Mais l’entreprise s’est aussi lancée dans un projet étonnant : créer un cadre connecté géant pour afficher des œuvres d’art sur un écran, avec un traitement spécial pour simuler les matières. C’est un peu cher pour une tv qui n’en est pas une (ce n’est vraiment pas un téléviseur), mais c’est un beau produit, bien conçu et qui vous permettra de varier vos intérieurs comme vous le souhaitez.

Samsung The Frame, 55 pouces, 4K QLED — 1 199 € au lieu de 1 499 €

Les téléviseurs The Frame de Samsung ont changé la manière dont on conçoit la télé. Pas dans sa technologie d’affichage, qui reste une dalle QLED 4K de 55 pouces fort classique mais dans son apparence. Un téléviseur est souvent un gros rectangle noir massif qui peut tout à fait détruire l’harmonie d’une pièce. Avec The Frame, Samsung assume cette place dans une pièce de vie et transforme le téléviseur en joli cadre numérique, en appliquant un traitement à l’image affichée afin que l’on distingue peu qu’il s’agit d’une dalle rétroéclairée. C’est, aussi, une très bonne TV capable d’aller jusqu’à 120 Hz pour le jeu vidéo, en promotion en ce moment.

Xiaomi AirPump — 30 € au lieu de 50 €

Une petite pompe à air électrique capable de gonfler tous vos pneus — vélo et scooters en particulier. Nous l’avons testée et elle fonctionne. C’est tout ce qu’on lui demande à ce prix-là.

Éclairage vélo Fischer avec projecteur — 15 € au lieu de 18 €

C’est l’un des meilleurs feux arrière de vélo que j’ai pu tester jusqu’ici. Si le vôtre n’est pas équipé ou si vous souhaitez doubler votre visibilité arrière, vous en aurez pour votre argent avec ce modèle à 15 € qui s’attache par une sangle élastique perforée (à mettre dans une poche quand vous laissez votre vélo). Sa particularité ? En plus de bien éclairer derrière vous, ce feu arrière projète un halo rouge sur le sol qui encadre votre vélo. Histoire de bien indiquer où est votre territoire.

Gants Gore Tex — 34 € au lieu de 44 €

Ce sont les gants que je porte sur toutes les vidéos de vélo sur Vroom tournées l’hiver. Ils sont suffisant dans les climats français : je les porte jusqu’à 0 degré sans avoir trop froid aux mains pour que cela me gêne en roulant. Ils sont en plus suffisamment fins pour être doublés par de plus grands (en polaire par exemple). De très bons gants qui permettent en plus d’utiliser un smartphone grâce à des bouts de doigts tactiles. En promo, c’est toujours mieux.

Tracker Invoxia sac, scooter et voiture — 79 € au lieu 99 €

Invoxia est une excellente marque française de tracker GPS. C’est un outil que l’on recommande chaudement pour protéger un vélo (dispo à 120 €), mais c’est la version sac, scooter et voiture que l’entreprise brade pour le Black Friday. Vous retrouverez l’engin pour 79 € avec 3 ans d’abonnement. Il permettra de repérer sur une carte votre précieux et aura jusqu’à 6 mois d’autonomie en une charge. De quoi vadrouiller la tête reposée.

Xiaomi Mi Scooter Pro 2 — 399 € au lieu de 479 €

La Xiaomi Mi Scooter Pro 2 est la trottinette qui a pris l’héritage de la M365 et en a fait un produit un peu plus haut de gamme. La meilleure trottinette électrique individuelle du marché, au meilleur rapport qualité / prix, devient donc encore meilleure. Pliage rapide, meilleures finitions, écran, moteur 600 W, trois vitesses, etc. Bref, un bon achat pour se déplacer en ville et faire le fameux dernier kilomètre.

Apple AirTags — 29 € au lieu de 35 €

Vous n’avez besoin que d’un AirTag dans votre vie (par exemple sur vos clefs) ? Amazon vend l’AirTag unique au prix de gros, soit 30 € au lieu de 35. D’expérience, depuis que nous en avons achetés, un seul est vraiment utile. Si vous attendiez un moment pour craquer, c’est le bon.

Apple iPhone SE 2 — 429 € au lieu de 489 €

L’iPhone SE est le moins cher des iPhone, mais il reste un iPhone. C’est-à-dire un produit très agréable à utiliser, sécurisé et qui va durer de longues années. Le petit smartphone est équipé de Touch ID et possède un unique appareil au dos, plutôt polyvalent. Côté processeur, il vient avec une puce A13 Bionic, surpuissante et permettant de faire littéralement tout ce que propose l’App Store. Cette petite réduction est vraiment top pour profiter de l’univers Apple à bas prix.

Apple AirPods Max — 479 € au lieu de 629 €

Les AirPods Max sont un excellent casque à réduction de bruit active. Si vous avez un iPhone, c’est aussi le casque le plus malin avec ses nombreuses fonctions liées à l’écosystème Apple, Siri en tête. Mais les AirPods Max sont aussi trop chers d’habitude : à 479 €, c’est pile le juste prix pour ce casque ultra-premium, à la limite d’un modèle Hi-Fi.

Roomba 976 — 359 € au lieu de 499 €

Le Roomba 976 est un aspirateur robot de grande qualité, capable de cartographier son environnement en toute autonomie pour ne laisser aucun coin de poussière. Il est particulièrement adapté aux maisons et appartements avec des animaux et peut se piloter à la voix grâce à Google Assistant. Les aspirobots sont toujours un peu cher, du coup les promotions sont vraiment bien pour laisser la corvée nettoyage derrière soi.

Brosse à dents électrique Oral B Pro 4 3500 — 38 € au lieu de 60 €

On se demandait il y a quelque temps si une brosse à dent connectée était une évolution ou un signe de la décadence de notre civilisation. Nous penchions alors pour la seconde option, mais en insistant sur le fait qu’une brosse à dents électrique non connectée était quand même une superbe invention pour l’hygiène dentaire. Oral-B devient Oral-raBais cette semaine et propose de nombreux modèles à pas cher. On vous recommande la gamme autour de 40 €.

Kindle — 64 € au lieu de 89 €

Le Kindle est la liseuse d’Amazon — et aussi la liseuse de référence, qui nous rappelle qu’Amazon était autrefois, avant tout, une librairie. Elle est vendue pour le Black Friday à 64 € au lieu de 89 €. Moins si vous acceptez de lire des publicités. Mais vous ne voulez pas faire ça.

TV Philips The One — 699 € au lieu de 899 €

Pas le budget pour de l’OLED mais envie quand même d’un beau téléviseur connecté de grande taille ? Philips a aussi dans sa gamme le modèle The One de 58 pouces, qui se paie le luxe d’avoir aussi de l’Ambilight au menu. À 699 €, c’est une belle manière d’équiper une grande pièce sans se ruiner.

Google Nest Audio — 69 € au lieu de 99 €

Les enceintes connectées se multiplient chez Apple, Amazon et Google. Si vous êtes plutôt Android côté smartphone et écosystème, la gamme Nest de Google est très bien finie, élégante (plusieurs couleurs au choix) et embarque l’Assistant Google, qui est de loin le plus abouti du marché. Difficile de recommander autre chose pour commander une installation domotique à la voix, surtout à 69 €.

Balance connectée Withings Body+ — 69 € au lieu de 99 €

Les produits Withings pour la santé sont vraiment excellents et la balance Body+ n’échappe pas à la règle. Elle permet d’avoir un suivi précis du poids, de l’IMC, de la masse musculaire et de l’eau dans le corps. Elle s’associe à une application de suivi précise et intuitive, qui permet de se donner des objectifs — prise de muscle, perte de poids, suivi d’une pathologie, etc. Nous l’utilisons depuis plus d’un an et elle a vraiment répondu à toutes nos attentes. À 69 €, c’est vraiment un bon achat.

Philips Hue — -35 % sur une sélec d’ampoules

Philips est de toutes les promotions avec sa gamme domotique d’ampoules connectées Hue. En 2021, à l’occasion du Black Friday, Amazon brade une grande sélection de produits. De quoi se lancer en prenant un kit de démarrage ou compléter sa collection avec des ampoules supplémentaires. Et côté qualité, les Philips Hue s’impose : nous avons certaines ampoules depuis leur sortie et elles marchent encore parfaitement.

Google Pixel 6 — 599 € au lieu de 649 €

Le Pixel 6 est LE smartphone Android à avoir en cette fin d’année 2021. Puissant, polyvalent, équipé d’un appareil photo novateur, le Pixel 6 est une excellente surprise côté Google qui a décidément cherché à sortir de sa niche d’utilisateurs passionnés avec ce modèle. C’est celui que nous recommandons : les 200 € de plus du Pixel 6 Pro ne sont pas vraiment utiles pour un usage quotidien. À 599 €, c’est une vraie bonne affaire.

Forfait 4G B&You — à partir de 4,99 €

B&You dégaine ses offres Black Friday 2021 avec des forfaits 4G démarrant à 4,99 € pour 200 Mo de data. C’est peu : nous recommandons celui à 11,99 € qui permet d’avoir 50 Go de données 4G.

Samsung Galaxy S20 FE 5G — 479 € au lieu de 599 €

L’édition revue et corrigée du Galaxy S21 n’est pas encore sortie, mais pour le Black Friday, RED by SFR baisse le prix de la version Galaxy S20. Cette déclinaison du smartphone phare de Samsung de 2020 a été pensée avec les retours des fans de la marque en tête. Qu’on se le dise : de la même manière qu’un iPhone 12 est toujours un excellent smartphone en 2021, un Galaxy S20 n’a rien perdu de sa superbe. À ce tarif-là, c’est un excellent smartphone haut de gamme vendu au prix d’un milieu de gamme.

Forfait Orange 4G 70 Go — 9,99 € au lieu de 14,99 €

Le Black Friday n’est pas qu’une succession de promotions sur des produits physiques : les services aussi sont à prix réduit. Orange participe à la fête avec un excellent forfait 4G 70 Go à 9,99 € seulement. Pour l’obtenir, il faut le choisir sur cette page et entrer le code BF2021 à la validation de la commande.

Carte microSD 256 Go — 29,99 au lieu de 60 €

C’est une carte microSD de 256 Go. Elle coûte 30 balles. Vous pouvez la mettre dans une Nintendo Switch.

Écran Samsung 49 pouces incurvé 32:9e — 799 € au lieu de 1 199 €

L’écran de rêve de tout joueur et toute joueuse est à moins de 800 € aujourd’hui. Ce mastodonte de 49 pouces rafraîchi à 120 Hz offre une dalle incurvée sublime, parfaite pour de la simulation (aérienne, spatiale, automobile…). C’est un écran extrêmement coûteux d’ordinaire, mais qui entre avec cette promotion dans une gamme de prix abordable — toute proportion gardée, vous trouvez de très bons écrans à moins de 200 €. Mais pour ces dimensions et ces performances, c’est un vrai bon plan.

Microsoft 365 famille 12 mois — 49 € au lieu de 99 €

Microsoft 365 famille est un abonnement complet aux services de Microsoft. Il comprend évidemment le pack Office pour 6 personnes, mais aussi 1 To de stockage sur OneDrive. Cela permet clairement d’organiser les sauvegardes de ses fichiers. À 99 € pour un an, on se retrouve avec un abonnement à moins de 10 € par mois… qu’il suffira de renouveler au prochain Black Friday.

Nintendo Switch et Mario Kart — 267 € au lieu de 337 €

Une console de jeux disponible ? Eh oui, c’est bien de la Switch dont on parle, car on ne peut pas en dire autant de la PS5, de la Xbox Series X… ou de la Switch OLED. À 267 €, la console phare de Nintendo vient avec un jeu vidéo convivial et dans un très bon cru (Mario Kart 8) et un abonnement au Nintendo Online. C’est cool à mettre sous le sapin, pour qui n’aurait pas encore succombé à la Switch depuis sa sortie.

PS Plus 12 mois — 39 € au lieu de 59,99 €

L’abonnement PS Plus permet de jouer en ligne sur une PlayStation, mais surtout de récupérer des jeux gratuits tous les mois. À 39 € pour 12 mois au lieu de 59,99 €, cela revient à un peu plus de 3 € par mois pour de nombreux avantages : vraiment, acheter le PS Plus en dehors des moments de promotion semble être une mauvaise affaire.

Sony WF-1000XM4 — 249 € au lieu de 280 €

Les Sony WF-1000XM4 sont les derniers écouteurs intra du constructeur japonais. Ils possèdent plusieurs embouts isolants et une bonne réduction de bruit permettant de profiter de sa musique en toute sérénité. Leur autonomie est aussi plutôt bonne : comptez 8h de musique dans les oreilles et 16 de plus grâce au boîtier de charge. Ils sont vendus en ce moment à 229 €.

Jabra Elite 75t — 89 € au lieu de 149 €

Si vous avez un smartphone Android et que vous cherchez des écouteurs sans fil à petit budget, les Jabra Elite 75t sont un excellent choix. Vendus moins de 100 €, ils vous permettront de bénéficier d’un son honnête et de 24 heures d’autonomie grâce à la boîte de recharge.

Casque Sony 1000XM3 — 199 € au lieu de 279 €

Oui, le Sony 1000XM4 est sorti. Mais est-ce qu’un très bon casque devient un moins bon casque parce qu’une nouvelle génération sort ? Pas du tout ! Et ce 1000XM3 à réduction de bruit active est encore en 2021 l’une des recommandations les plus faciles à faire sur le secteur, surclassant ou jouant dans la même cour que les Bose ou Sennheiser.

Les boutiques en ligne qui font le Black Friday

Dans les catégories qui nous intéressent sur Numerama, on peut lister les boutiques suivantes qui font le Black Friday :

Foire aux questions sur le Black Friday

Il a été décidé depuis les États-Unis que la vraie semaine de promotions, notamment sur la tech, se déroulerait autour du Black Friday. Tous les ans, Numerama vous accompagne pour repérer les meilleurs plans dans la vaste braderie du web, mais nous tenons aussi à insister sur les entourloupes des e-commerçants. Car la réalité de cette journée du Black Friday — ou des semaines nommées « Black Friday Week » ou « Black Week » — est double : on peut y trouver les meilleures promotions, meilleures mêmes que lors des soldes réglementées en France, à côté des pires déstockages et autres prix barrés faussement avantageux.

Cette année, le Black Friday aura lieu le 26 novembre 2021. L’occasion pour nous de faire un premier point pour vous donner toutes les astuces qui valent le coup pour bien profiter de l’événement. Et ne pas se faire avoir.

Quand commence le Black Friday 2021 sur Internet ?

Le Black Friday a lieu le vendredi 26 novembre 2021, historiquement le vendredi qui suit Thanksgiving. Cette tradition américaine de consommation s’est très bien exportée un peu partout dans le monde et, en France, commerçants et e-commerçants jouent tous le jeu. Même en pleine pandémie l’an passé, le Black Friday 2020 avait été « annulé » par le gouvernement, mais avait simplement changé de nom pendant de longues semaines, avant d’avoir lieu en décembre. En clair, avec les fêtes de fin d’année qui approchent et l’opportunité de faire des cadeaux, le Black Friday est une opportunité que les Françaises et les Français ont l’habitude de saisir.

On ne va pas se mentir, le meilleur Black Friday est celui qu’on peut faire chez soi. Évitons les magasins bondés, les files d’attente, le masque et autres joyeusetés et profitons de la consommation en un clic que nous offre le web. Que vous soyez pro-enseigne française ou adeptes du meilleur service au meilleur prix, le Black Friday met tout le monde d’accord : à part de rares magasins qui ont trouvé bon de contre-communiquer (et donc de vendre) à grand coup de green ou ethical washing, toutes les grandes plateformes participent à l’événement.

Est-ce que les prix seront meilleurs le jour du Black Friday ?

C’est la question légitime que tout le monde se pose en voyant déferler les offres de la part de tous les e-commerçants. Est-ce que la Black Week est une sorte de préparation avec des tarifs moins avantageux et qu’il y aura de nouvelles démarques le jour du Black Friday ? D’après nos informations, qui se confirment d’année en année, la réponse est non. Nous ne sommes plus dans une période où l’ont pouvait trouver un produit en promotion à un prix une semaine avant le Black Friday, puis moins cher encore le jour J. Il n’y a pas de notion de « démarque » comme lors des soldes.

De plus, le souci que les e-commerçants rencontrent habituellement est celui des stocks : les offres proposées ne doivent pas concerner que quelques acheteurs avant d’être épuisées. Avec la pénurie qui frappe le monde de la tech, l’approvisionnement ne devrait pas être aussi pléthorique qu’en 2019 ou en 2020. Dès lors, les bons prix seront de vraies affaires à saisir. Dès lors, si vous trouvez un produit qui vous intéresse avant le 26 novembre, vous pouvez passer à l’achat : il sera à un bon prix pour la période.

C’est quoi le Black Friday ?

Le Black Friday est une expression américaine, qui désigne grosso modo l’ouverture de la période des achats de Noël. Elle est historiquement rattachée à plusieurs facteurs : un pont que les employés américains prenaient entre Thanksgiving (toujours un jeudi) et le lundi qui suit, des heures supplémentaires des forces de l’ordre américaines ou les bouchons sur les routes. Bref, tout et n’importe quoi, mais qui a été transformé par la magie de la tradition médiatique en un événement commercial de promotions. Il s’est extrêmement bien exporté des États-Unis depuis une bonne dizaine d’années.

Qu’acheter au Black Friday (et ne pas acheter) ?

Disons-le simplement : au Black Friday, la quasi-totalité des catégories de produits vendus sur le web est en promotion. À moins de chercher un appareil à IRM ou un yacht, tout ou presque sera affiché avec un prix barré. Les listes que nous avons reçues en 2020 comportaient près de 40 000 lignes — et ne concernaient pas tous les e-commerçants français.

Notre recommandation, en revanche, est de préparer une liste de produits en amont dont vous avez besoin. Déjà, pour éviter la surconsommation : acheter quelque chose simplement parce que ce n’est pas cher n’est pas forcément une bonne manière d’acheter. Faire des listes permet de cibler les produits en promotion et surtout, de vous faire une idée en amont du prix : vous verrez alors très simplement s’il s’agit d’une vraie promotion Black Friday ou d’une petite entourloupe.

Les marques de la tech traditionnellement en promotion le Black Friday et que l’on peut espérer acquérir à moindre coût le 26 novembre 2021 sont légion : Apple, Samsung, Dyson, Dell, Xiaomi, Philips Hue, Panasonic, LG, Sonos, Oral-B, Roborock… rares seront celles qui ne proposeront pas au moins un bon plan. Même les opérateurs (Orange, Free, SFR, Bouygues, etc.) devraient suivre.

Côté avertissement, il faut vraiment se méfier de l’effet promotion, particulièrement pervers :

Certains produits sont mauvais, même à bas prix ;

Certains bons produits sont à simplement quelques euros de plus toute l’année ;

Certains produits en promotion sont des anciennes versions et le commerçant se garde bien de le dire.

En d’autres termes, les meilleurs produits à acheter au Black Friday sont ceux qui sont tout à la fois de bons produits et vendus normalement trop cher par rapport à votre budget, ou dans l’absolu (citons les AirPods Max par exemple).

Reste qu’une bonne manière de ne pas se faire avoir est de nous suivre : il y a une bonne dizaine de manières de le faire. Nous proposerons des sélections triées sur le volet, avec de vrais bons produits.

Numerama gagne-t-il de l’argent au Black Friday ?

Réponse courte : oui. Réponse longue : nous avons une page permanente dédiée à l’affiliation qui explique en toute transparence sa place dans notre modèle d’affaires et comment la rédaction l’utilise. Certains liens de cet article sont affiliés.

Nous respectons nos engagements auprès de nos lectrices et nos lecteurs en offrant du journalisme serviciel de qualité dans le monde de la tech et nous avons une liberté éditoriale totale sur nos guides d’achat, bons plans, tests, avis et recommandations. Vous trouverez partout sur le web (et même chez des médias généralistes respectables) des listes à puces de bons plans sans aucune justification, fournis par des agences qui ne connaissent pas les produits dont elles parlent ou des guides prémâchés par les e-commerçants : cela ne nous intéresse pas (et vous non plus).

Certains liens sont affiliés : si vous achetez grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.

