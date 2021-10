Facebook va tenir une conférence dédiée à la réalité virtuelle et la réalité augmentée ce jeudi 28 octobre 2021. Voici comment la voir en direct et ce qu'on peut attendre question annonces.

Ce jeudi 28 octobre 2021 va avoir lieu la conférence Facebook Connect. Cet évènement sera l’occasion pour l’entreprise de Mark Zuckerberg de faire le point sur le marché de la réalité virtuelle et probablement d’annoncer quelques produits. Facebook détient en effet l’entreprise Oculus, créatrice de casque de réalité virtuelle, depuis 2014 et s’est largement investie dans ce marché.

Où voir le Facebook Connect de ce jeudi 28 octobre ?

À quelle heure ? À 19 h heure de Paris

À 19 h heure de Paris Où : sur le site dédié au Facebook Connect ou en replay sur la page Facebook Reality Labs

Qu’attendre du Facebook Connect 2021 ?

Comme l’écrit Facebook sur son site, cette conférence sera l’occasion de découvrir « les horizons infinis de la réalité virtuelle et augmentée » et de « collaborer et partager des idées destinées à faire avancer l’industrie de l’AR/VR ». Il sera donc beaucoup question des nouveautés Oculus et de l’écosystème lié.

La grande annonce sera probablement l’officialisation de l’Oculus Pro, un nouveau casque de réalité virtuelle qui a déjà commencé à fuiter sur le web. Ce nouveau casque semble améliorer le tracking du corps et de la tête afin d’offrir une meilleure immersion dans le monde de la réalité virtuelle.

Il est à peu près certain que la cérémonie d’ouverture sera également l’occasion pour Mark Zuckerberg de parler de son metaverse, tout à fait compatible avec la réalité virtuelle. Des rumeurs autour d’une annonce concernant le fameux changement de nom de Facebook ont également circulé. Si Facebook profite de l’évènement Oculus pour évoquer le sujet, cela indiquerait de façon assez nette que l’entreprise va nouer son avenir à la VR.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo