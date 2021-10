[Le Deal du Jour] Le laptop Dell XPS 13 9305, la génération de 2020, passe aujourd’hui sous la barre des 1 000 euros sous Amazon. Un excellent prix pour un appareil très léger et particulièrement performant avec son processeur Intel de 11e génération.

Dans le petit monde des PC portables sous Windows, les Dell XPS 13 sont tout simplement ce qu’il se fait de mieux. Ce sont des appareils légers (1,16 kilo pour le PC qui nous intéresse aujourd’hui), fins et surtout bien armés pour durer dans le temps.

Ces PC sont souvent vendus à des prix élevés. Les versions les plus performantes peuvent atteindre les 2 000 euros, rarement moins de 1 200 euros pour ceux équipés d’un Core i5. Aujourd’hui, c’est le Dell XPS 13 de 2020, équipé d’un « gros » processeur Intel Core i7 de 11e génération qui voit son prix chuter de 400 euros sur Amazon. On le trouve à 999 euros le temps d’une offre éclair.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de ce Dell XPS 13 ?

Sur le fond, la promesse des XPS 13 n’a pas vraiment changé depuis ces 5 dernières années. Il s’agit d’un laptop de 13,3 pouces au châssis très fin et au clavier rétroéclairé très confortable.

Mais Dell améliore, année après année, sa recette. Sur cette version 9305, l’écran (de définition Full HD, non tactile contrairement à ce qu’indique Amazon) possède des bordures très fines. La caméra est également intégrée dans les bordures, ce qui n’était pas forcément le cas les années précédentes.

Surtout, la configuration de ce modèle est particulièrement musclée. On trouve ainsi sous le capot un processeur Intel Core i7-1165G7, l’un des plus performants de l’année dernière, associé à 8 Go de RAM et à un SSD de 512 Go. Largement de quoi faire tourner n’importe quelle application de bureautique… Voire quelques jeux pas trop gourmands. Notez que Dell a déjà confirmé la compatibilité de ce laptop avec Windows 11.

Enfin, côté connectique, on retrouve 3 ports USB 3.2 Type-C (dont 2 sont compatibles Thunderbolt 4), un port carte micro-SD et un bon vieux port jack pour y brancher un casque filaire. Si possible, prenez un bon hub USB, pour être sûr de pouvoir brancher clavier, casque et prise Ethernet dessus.

À qui se destine ce Dell XPS 13 ?

Le Dell XPS 13 est un laptop dédié aux tâches bureautiques. Il encaisse sans problème les 20 onglets Chrome ouverts, avec 3 messageries différentes et un document Office affiché en même temps. Il est parfait pour du travail de bureau ou de la prise de note en amphi et pour ceux qui ont besoin de partir en salle de réunion trois fois par jour. C’est simple, c’est le PC que Humanoid utilise pour les quelques survivants sous Windows. L’un de ses cousins très proches est d’ailleurs dans notre guide des meilleurs PC portable.

Il fera tourner correctement l’application Netflix ou Hearthstone, mais sera toutefois incapable de gérer des jeux 3D gourmands. Si ce laptop est assez silencieux quand on lui demande d’afficher uniquement des tableurs, il se fait d’ailleurs entendre quand on sollicite sa (faible) puce graphique. Vous êtes prévenus.

