Donald Trump, chantre des faits alternatifs, annonce le lancement de son propre réseau social, appelé étonnamment Truth Social, pour apparaître comme le dépositaire de la vérité. Le lancement général de la plateforme est prévu en 2022.

Toujours exclu des grands réseaux sociaux américains, Donald Trump change de fusil d’épaule pour se reconstituer une présence numérique forte — possiblement en prévision de la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, en 2024. L’ex-président a choisi de lancer son propre site communautaire. Avec lui, pas de risque de subir une exclusion, car il en contrôlera les ficelles.

Le réseau social, qui s’appelle curieusement « Truth Social », ce qui apparaît comme une certaine provocation de la part d’une personne souvent accusée de surfer sur des « faits alternatifs », pour imposer sa vision du monde, n’est toutefois encore qu’un concept. S’il a été annoncé le 20 octobre par un communiqué de Trump Media and Technology Group (TMTG), le site ne sortira que plus tard dans l’année.

🚨President Donald J. Trump Announces Trump Media & Technology Group🚨

“I created TRUTH Social and TMTG to stand up to the tyranny of Big Tech…

I am excited to send out my first TRUTH on TRUTH Social very soon…” pic.twitter.com/TCZVYq1VJQ

— Liz Harrington (@realLizUSA) October 21, 2021