Après la course aux mégapixels sur les appareils photo, les constructeurs de smartphones se sont lancés dans la course à la mémoire vive. Certains mobiles embarquent maintenant jusqu'à 18 Go de RAM. De gros chiffres qui ne riment pas forcément à grand-chose.

Est-ce qu’un smartphone peut être trop puissant ? La série des ROG Phone 5S, qui devrait bientôt à arriver en France selon Pocket-Lint, pose cette question avec sa fiche technique délirante.

Les tout derniers smartphones sortis des usines d’Asus embarquent la puce Snapdragon 888+, soit une version améliorée de la puce haut de gamme 2021 de chez Qualcomm, un écran OLED de 6,7 pouces, une batterie de 6000 mA h et jusqu’à 512 Go de stockage et 18 Go de RAM.

La plupart de ces caractéristiques ont déjà été vues sur d’autres smartphones (notamment sur des mobiles gamer), mais il est rare, pour le moment, de croiser des téléphones avec autant de RAM par contre. Les tout derniers iPhone 13 Pro et 13 Pro Max (parmi les meilleurs smartphones de 2021) embarquent ainsi 6 Go de RAM. Même le Galaxy S21 Ultra, le mobile ultra haut de gamme de chez Samsung, arrive avec « seulement » 16 Go de RAM. À quoi cela rime-t-il d’embarquer autant de mémoire vive sur un smartphone ?

À quoi sert la RAM ?

Pour correctement répondre à cette question, il est nécessaire de bien comprendre à quoi sert la RAM, aussi appelée « mémoire vive ». Que l’on parle de la RAM sur un PC ou sur un smartphone, la réponse est la même : à assister le processeur dans les tâches quotidiennes. Si vous lancez une application sur votre smartphone, elle va stocker une partie de ses données dans la mémoire RAM, qui est un type de mémoire ultra rapide, afin d’améliorer ses performances. Une application que l’on vient de quitter peut aussi rester inscrite dans la RAM pour être relancée plus rapidement, si besoin.

Tous les téléphones assignent de la RAM dynamiquement aux applications qui en ont le plus besoin. Ainsi, les applications les plus exigeantes peuvent réquisitionner beaucoup de la mémoire vive en éjectant les applis pas utilisées depuis longtemps de la mémoire RAM. Théoriquement, plus on a de RAM, plus notre téléphone sera prompt à réagir donc.

En pratique, en revanche, installer 18 Go de RAM sur un smartphone peut sembler excessif quand on voit qu’un iPhone équipé de 6 Go de RAM réagit déjà au doigt et à l’œil de son ou sa propriétaire. Même si la RAM est gérée de manière plus stricte sur un iPhone que sur un téléphone Android (qui va donc avoir tendance à embarquer plus de RAM pour compenser), 18 Go est une quantité considérable de RAM. De nombreux ordinateurs n’en embarquent pas autant. Est-ce parfaitement inutile pour autant ? La réponse est nuancée.

Se préparer à l’avenir

À l’utilisation, pas sûre que les 12 Go de RAM qui séparent les ROG Phone 5S de l’iPhone 13 Pro fassent une différence flagrante. En revanche dans quelques années, cela pourra potentiellement être utile (notez le « potentiellement »).

Lors de la présentation de sa barrette de RAM mobile de 16 Go en 2020, Samsung avait annoncé que cela permettrait « d’exploiter entièrement les fonctionnalités 5G et IA des nouveaux smartphones ». Si la 5G tient ses promesses et nous permet vraiment de plonger dans la réalité virtuelle avec notre smartphone, alors les smartphones avec beaucoup de RAM pourraient avoir un petit avantage, puisque ce genre d’usage nécessite d’accéder à énormément de données très rapidement. On peut imaginer qu’en évoluant, les usages liés à la 5G seront encore plus gourmands en ressources. Il en va de même pour toutes les fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle ou la photographie computationnelle qui fleurissent dans nos smartphones modernes.

Ces usages ne sont cependant pas près de s’imposer tout de suite dans notre quotidien. Donc, à moins que vous ne jongliez avec une vingtaine de jeux très gourmands, vous n’avez probablement pas besoin de plus de 8 de Go de RAM. En 2019, Android Authority avait mené des tests sur la consommation de RAM de nos applis actuelles et avait déterminé qu’au-delà de 8 Go de RAM, on entre « dans le pays du non-sens où vit M. Absurde ». Plus récemment, Les Numériques ont mené des benchmarks similaires et ont conclu que « les performances des smartphones plafonnent à partir de 8 Go de RAM ».

18 Go de RAM en 2021 ne sert à rien

Vous voyez donc venir la conclusion : embarquer 18 Go de RAM sur un smartphone en 2021 ne sert absolument à rien. Les usages qui pourraient nécessiter autant de mémoire sont loin d’être prêts à voir le jour. Or comme nous l’apprend un rapport de l’ARCEP daté de juillet 2021, « l’ancienneté de l’ensemble des smartphones actifs sur les réseaux serait, en moyenne, de 32 mois », soit moins de trois ans. À moins de garder son téléphone surpuissant pendant plus longtemps, cela ne sert pas à grand-chose de bourrer son téléphone de RAM pour le moment.



