Le keynote du 18 octobre a soufflé l’industrie de l’informatique. Avec ses processeurs M1 Max et M1 Pro et ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, Apple prouve qu’il a réussi sa transition vers sa propre architecture et rivalise avec les maisons expertes du CPU et du GPU que sont Intel, AMD ou Nvidia. Les benchmarks, que nous ne manquerons pas de faire, viendront confirmer ou infirmer les nouvelles positions que prend Apple sur le marché avec ses nouveautés.

Mais c’est à l’ouverture de l’Apple Store, qu’Apple a dévoilé le clou du spectacle. Non pas des lunettes de réalité augmentée. Non pas sa vision du métaverse, le buzzword à la mode. Non pas son Apple Car. Non pas son téléviseur. Mais… son chiffon.

Oui, Apple lance un chiffon. Ou plutôt, une chiffonnette. Elle n’est pas connecté, n’a pas des dizaines de cœurs, ni 64 Go de RAM. Elle ne se rafraîchit pas à 120 Hz. Mais elle permet assurément de maintenir un écran plein de tâches de doigts et de poussière propre et brillant. Pour 25 euros, on espère qu’elle ne noircit pas au premier nettoyage.

La Chiffonnette sera disponible dès le 26 octobre. Et on en a déjà commandé une.

