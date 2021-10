Une faille de sécurité qui permet l’exécution de code arbitraire sur des iPhone et iPad vient d’être corrigée par Apple. Il est donc impératif de mettre à jour son téléphone ou sa tablette, le plus rapidement possible.

Apple vient de mettre à disposition une nouvelle mise à jour critique pour les iPhone et iPad. iOS 15.0.2 corrige en effet une faille de sécurité qui permettrait à un pirate d’exécuter du code malveillant avec un haut niveau de privilège.

Il est donc impératif de mettre ses appareils à jour le plus rapidement possible, rappelle.

Comment mettre son iPhone à jour ?

Si votre téléphone ou votre tablette ne vous a pas encore proposé la mise à jour automatiquement, il n’est pas très compliqué d’aller la chercher.

Ouvrez l’application Réglages

Choisissez Général

Cliquez sur Mise à jour logicielle

Votre téléphone devrait rechercher et télécharger la mise à jour tout seul. Il ne vous reste plus qu’à l’installer. Cela requiert un redémarrage de votre mobile.

Tous les iPhone depuis le 6S ont le droit à cette mise à jour, tout comme les iPad Pro, iPad Air 2 et modèles suivants, les iPad depuis la 5e génération, les iPad Mini depuis le 4 et les iPod touch depuis la 7e génération.

Que permet la faille ?

Dans le bulletin de sécurité diffusé en même temps que la mise à jour, Apple donne quelques informations supplémentaires sur la teneur de cette faille.

La CVE-2021-30883, comme elle est surnommée, exploite une faille au sein d’un composant dédié à la gestion de l’écran pour exécuter du code avec un accès privilégié au noyau du système. Pour le dire plus simplement, cette faille permet plus ou moins de prendre le contrôle total d’un iPhone ou d’un iPad.

Apple explique que cette faille aurait pu être « activement exploitée » avant le déploiement de ce correctif. Il est donc d’autant plus urgent de mettre à jour son appareil.

iOS 15.0.2 permet également de corriger quelques bugs. Notamment des problèmes avec l’application Localiser, qui ne listait parfois pas les AirTags associés à l’appareil et empêchait la connexion avec certains accessoires.

