L’iPhone 13 Pro a obtenu la moins bonne note de réparabilité iFixit depuis le tout premier iPhone. En cause, le module de reconnaissance faciale Face ID qui peut cesser de fonctionner après un changement d’écran. Un bug ?

Quelques jours après sa commercialisation, l’iPhone 13 Pro est arrivé dans les labos d’iFixit. Le site spécialisé dans la réparation de matériels électroniques a démonté le dernier téléphone haut de gamme d’Apple et ce dernier hérite d’une moins bonne note de réparabilité que ses prédécesseurs.

Face ID peut se désactiver après un remplacement d’écran

iFixit a en effet donné la note de 5/10 au mobile, là où la plupart de ses prédécesseurs obtenaient 6/10. C’est la plus basse note pour un iPhone depuis le tout premier modèle (qui héritait de la note de 2/10). Mais la raison n’est pas immédiatement apparente pour les néophytes. Comme l’explique iFixit, tout se joue du côté du module de reconnaissance faciale Face ID.

Le nouveau composant, plus compact que celui présent dans les générations précédentes de smartphone, peut en effet cesser de fonctionner après un changement d’écran. « Il semblerait que l’écran soit verrouillé en série sur le téléphone » détaille iFixit qui déplore que le fonctionnement de l’écran et du module Face ID soit si étroitement lié. Pour le dire plus simplement, remplacer son écran d’origine avec une pièce non homologué désactive la reconnaissance faciale. Seul Apple est en mesure, pour le moment, de changer l’écran de l’iPhone 13 Pro sans porter atteinte au fonctionnement de Face ID.

Un bug corrigé dans une future version d’iOS

« À moins qu’Apple ne change cela logiciellement, les remplacements d’écran en dehors des centres de réparation agréés Apple feront perdre toutes les fonctionnalités Face ID », résume iFixit. Bonne nouvelle cela dit, toujours selon iFixit : Apple est au courant du problème et promet de corriger cela dans une future version d’iOS. Le site spécialisé regrette néanmoins le fait que les problématiques de réparation ne soient pas plus strictement contrôlées lors des tests avant la mise sur le marché.

Concernant le reste du démontage, iFixit se félicite que la plupart des composants soient faciles à changer, notamment la batterie. En revanche, le site regrette toujours que la vitre arrière du téléphone ne puisse pas être remplacée aisément.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo