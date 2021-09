Apple a officialisé l'iPad mini 6. Il y a beaucoup de différence avec l'iPad mini 5. Ainsi, la firme de Cupertino a enfin changé le design de sa plus petite des tablettes.

Apple a officialisé un nouvel iPad mini durant son keynote de rentrée, centré sur la gamme iPhone 13. Et cette sixième génération d’iPad est placée sous le signe de la rupture : après plusieurs années de bons et loyaux services, la petite tablette change enfin de visage.

L’iPad mini 6 est plus qu’une simple évolution de l’iPad mini 5. Apple ne s’est pas contenté d’intégrer un processeur plus puissant et d’ajouter quelques fonctionnalités mineures. Les différences sont marquées : on fait le point.

L’iPad mini 6 est beaucoup plus moderne que l’iPad mini 5

L’iPad mini n’avait pas changé depuis sa toute première génération. Pour Apple, il était plus que temps d’offrir un nouveau design à sa petite tablette, assez seule sur son segment. Pour offrir une seconde jeunesse à son iPad mini, Apple s’est inspiré de l’iPad Pro (avec Face ID) et du dernier iPad Air. On se retrouve alors avec une tablette débarrassée de son bouton Home, et dotée d’un écran qui occupe une bonne partie de la façade avant.

Malgré son écran plus grand (de 7,9 à 8,3 pouces), l’iPad mini 6 est plus petit que son prédécesseur (en hauteur) et à peine plus épais :

iPad mini 5 iPad mini 6 Hauteur 203,2 mm 195,4 mm Largeur 134,8 mm 134,8 mm Épaisseur 6,1 mm 6,3 mm

Petite particularité de l’iPad mini 6 : les boutons dédiés au volume sont déportés sur la tranche supérieure (où se trouve déjà celui de l’allumage). Il troque aussi le port Lightning pour l’interface USB-C — plus polyvalente.

En termes de coloris, on passe de trois choix (argent, gris sidéral, or) à quatre (lumière stellaire, gris sidéral, mauve, rose).

L’iPad mini 6 passe au Liquid Retina

En visant le bord à bord, l’iPad mini 6 passe logiquement à la technologie Liquid Retina qui s’étend au maximum sur la face avant. En revanche, l’écran n’est pas plus lumineux tandis que la dalle de l’iPad mini 5 était déjà compatible avec l’affichage True Tone (le rendu des couleurs s’adapte à l’éclairage ambiant). Les deux tablettes partagent aussi les caractéristiques suivantes : revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts, écran laminé, traitement antireflet et réflectance de 1,8 %.

Les différences entre les écrans :

iPad mini 5 iPad mini 6 Technologie Retina Liquid Retina Taille 7,9 pouces 8,3 pouces Définition 2 048 x 1 536 pixels 2 266 x 1 488 pixels True Tone Oui Oui Luminosité 500 nits 500 nits Apple Pencil Oui (1ère génération) Oui (2e génération)

Pas de puce M1 pour l’iPad mini 6

Apple n’a pas voulu mettre la puce M1 dans l’iPad mini 6, qui a quand même droit à la puce A15 Bionic avec architecture 64 bits — la même que celle de la gamme iPhone 13. De quoi promettre des performances largement suffisantes pour les applications d’aujourd’hui — et de demain (oui, le nouvel iPad mini est plus puissant que l’iPad Air). C’est un joli bond en avant par rapport à l’iPad mini 5, qui se contente d’une puce A12 Bionic.

L’iPad mini 6 dit adieu au port jack, toujours présent sur l’iPad mini 5. Pour le déverrouillage de l’écran, Touch ID est toujours de la partie mais la technologie est intégrée au bouton d’allumage (comme sur l’iPad Air). Pour le moment, Apple réserve Face ID à ses iPad les plus haut de gamme.

L’équipement photographique est amélioré sur l’iPad mini 6 :

À l’arrière, on passe d’un capteur de 8 à 12 mégapixels capable d’enregistrer en vidéo 4K (contre 1080p auparavant) ;

À l’avant, la caméra Face ID passe de 7 à 12 mégapixels, ce qui améliore les appels en visioconférence.

Sur le stockage, on reste sur les mêmes versions : 64 ou 256 Go. Côté connectivité, l’iPad mini 6 est compatible avec la 5G.

On récapitule les caractéristiques clés :

iPad mini 5 iPad mini 6 Puce A12 Bionic A15 Bionic Caméra arrière 8 mégapixels 12 mégapixels Caméra FaceTime 7 mégapixels 12 mégapixels Stockage 64 ou 256 Go 64 ou 256 Go Port jack Oui Non LTE 4G 5G

Pas de gain d’autonomie pour l’iPad mini 6

« Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur le Web en Wi‑Fi ou regarder des vidéos » : Apple n’a pas changé de discours entre l’iPad mini 5 et l’iPad mini 6. Il n’y a donc aucune amélioration à attendre sur ce point.

L’iPad mini 6 passe à l’Apple Pencil 2

À l’instar de l’iPad mini 5, l’iPad mini 6 est compatible avec l’Apple Pencil — le stylet connecté qui permet de griffonner sur l’écran. Petite différence cependant : la sixième génération hérite de la deuxième version du stylet. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Apple a déporté les boutons de volume sur la tranche supérieure. Ce changement permet d’intégrer le connecteur magnétique indispensable pour fixer et recharger le stylet.

