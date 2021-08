[Le Deal du Jour] Cdiscount propose en ce moment la meilleure offre possible pour les Airpods : près 69 euros en moins pour les Aiprods 2 et près de 90 euros d'économie pour les Airpods Pro.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Malgré l’arrivée massive d’une concurrence toujours plus compétitive sur le marché des écouteurs sans fils, les Airpods d’Apple restent toujours les références les plus populaires. Il faut dire qu’ils bénéficient une large compatibilité sur les appareils de la marque, mais aussi sur Android et Windows, ce qui les rend très pratiques à utiliser au quotidien. On les retrouve souvent en promotion sur la plupart des sites marchands, mais c’est sur Cdiscount que vous les trouverez les moins chers en ce moment : 109,99 euros au lieu de 179 pour les Airpods 2 avec boîtier de recharge filaire et 189,99 euros au lieu de 279 pour les Airpods Pro.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques des AirPods 2 ?

Les AirPods 2 possèdent le même design qui a fait le succès des premiers modèles parus en 2016, l’autonomie reste également inchangée avec une vingtaine d’heures d’endurance si l’on compte la charge fournie par le boîtier. Cette seconde version apporte surtout la compatibilité Bluetooth 5.0 qui permet une plus grande qualité de signal, ainsi que le multipoint pour se connecter à plusieurs appareils en même temps. Les micros ont également été améliorés pour pouvoir utiliser l’assistant vocal Siri sans passer par son iPhone. Le son quant à lui est toujours d’aussi bonne qualité et gagne en puissance grâce à une meilleure gestion des basses.

Quelles sont les caractéristiques des AirPods Pro ?

Avec le succès des Sony WF-1000XM3 et des modèles d’autres marques, Apple se devait de proposer sa propre version des écouteurs sans fil à réduction de bruit active. C’est chose faite, depuis 2019 avec les Airpods Pro. Ces écouteurs sont donc dotés d’un système d’annulation du bruit ambiant très efficace et permettant de favoriser l’immersion sonore une fois dans les oreilles. La qualité de fabrication est toujours au rendez-vous avec un boîtier de recharge permettant d’obtenir une autonomie globale d’environs une journée. Depuis peu, via iOS14, les Airpods Pro disposent de la fonction audio spatiale, idéale si vous avez du contenu 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos.

Pourquoi les Airpods plutôt que d’autres modèles ?

Ce sont avant tout les propriétaires de matériel Apple qui trouveront un intérêt certain dans le fait d’investir dans des Airpods. D’abord parce que tout l’écosystème a été pensé pour la praticité. Par exemple, l’appairage est rapide et automatique pour passer simplement d’un iPhone à un iPad et même à un Mac. Les fonctionnalités concernant le réglage du son sont également plus fournies et précises, via des options spécifiques, et l’affichage de la batterie restante ainsi que les notifications alertant de possibles déconnexions sont mieux explicitées. On apprécie aussi l’apport du mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

Malgré tout, il est tout à fait possible d’utiliser des Airpods sur des appareils Android et de bénéficier de la même qualité de son. En revanche, certaines fonctionnalités seront absentes et l’on ne bénéficie pas de l’expérience complète en termes d’ergonomie.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo