AMD a réussi un petit exploit : sortir une carte graphique qui n'est pas immédiatement en rupture de stock. De quoi craquer pour enfin se construire un PC gamer ? Pas si sûr.

La pénurie de composants et la course aux cryptomonnaies ont considérablement compliqué la vie des joueurs et joueuses PC. Les cartes graphiques sont aujourd’hui en quantité très réduite et il n’est pas rare de trouver des composants qui se vendent pour le double du prix conseillé.

Ce marché où la demande explose, mais l’offre ne suit pas a même encouragé certains malfrats à se lancer dans la contrebande de carte graphique pour satisfaire les besoins des acharnés de la cryptomonnaie. Construire un PC gamer qui mérite ce nom est devenu une véritable gageure — nous n’osons même plus mettre à jour notre guide d’achat. Mais un CPU semble malgré tout résister à la tendance : le Radeon RX 6600 XT d’AMD sortie tout récemment.

100 euros au-dessus du prix conseillé

Au moment où nous écrivons ces lignes, la carte graphique est l’une des rares à être encore en stock chez plusieurs revendeurs. On peut en trouver chez TopAchat et LDLC par exemple. Par contre, elle est vendue en moyenne 100 euros plus chers que son prix normal puisque le modèle de base (vendu normalement 379,99 euros) se monnaye aux alentours de 499 € aujourd’hui.

Cette disponibilité rarissime s’explique en partie à cause des caractéristiques techniques de la carte. La 6600 XT n’est pas à proprement parler une bête de course. Elle propose de bonnes performances en Full HD à 60 images secondes (tant que l’on n’active pas le ray-tracing) mais peinera à vous fournir une expérience de qualité au-delà. La GeForce RTX 3060 vendue (normalement) aux alentours du même prix fournit des performances plus solides.

Une carte pensée pour le Full HD

Le modèle de base d’AMD se repose sur une architecture RDNA 2, propose une gravure en 7 nm, dispose de 8 Go de mémoire (en GDDR6) et d’une fréquence « boost » de 2 589 MHz. Pour la sortie vidéo, il faut compter sur 3 connecteurs DisplayPort et un connecteur HDMI. Une fiche technique pas ridicule pour le prix standard de 300 et quelques euros, mais à 100 euros de plus c’est difficile à avaler.

Malheureusement, ce modèle est pratiquement le seul dans sa catégorie à être encore en stock. Si vous avez besoin en urgence d’une carte graphique, elle pourra vous convenir si vos besoins ne sont pas trop importants, mais il parait tout de même plus judicieux d’attendre. Mettre entre 500 et 700 euros (pour le modèle le plus couteux) dans une carte graphique pensée pour du Full HD n’est pas exactement la définition d’un bon plan.

