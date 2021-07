[Le Deal du Jour] Si la démocratisation des téléviseurs 8K est encore lointaine chez les particuliers, notamment en raison du prix très élevé, l’un de ses fleurons profite actuellement d'une promotion inédite. Le Samsung QE55Q700T 8K est désormais proposé avec 900 euros de réduction.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les téléviseurs 4K ont encore de beaux jours devant eux, malgré leur prix un poil élevé, puisque leurs remplaçants peinent encore à pointer le bout de leur nez. Les rares modèles de téléviseurs 8K souffrent encore d’un tarif bien trop haut, dépassant allègrement les 2 000 euros.

Cependant, les soldes estivales sont l’occasion de tomber sur une bonne affaire inattendue, telle qu’une promotion de 900 euros sur ce téléviseur 8K QLED 55 pouces de Samsung. Habituellement proposé 2 290 euros par Boulanger, le Samsung QE55Q700T dégringole à 1 390 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de ce téléviseur 8K ?

Le Samsung Q700T a le mérite de se placer comme l’un des téléviseurs 8K les plus intéressants du marché. Ce TV jouit d’un design magnifique, quasi-borderless, ce qui en fait un superbe objet dans son salon, et ce, aussi bien fixé au mur que trônant royalement sur un meuble TV.

La dalle QLED de 55 pouces délivre une définition 8K, soit 7680 x 4320 pixels. Le choix de la technologie QLED permet au téléviseur d’assurer une bonne restitution des couleurs, ainsi qu’un excellent taux de contraste. On est certes encore loin du résultat fourni par un TV OLED, mais la qualité est tout de même au rendez-vous. Surtout que le Q700T bénéficie du traitement de l’image HDR 10+ ou HLG. La dimension sonore n’est pas en reste, puisque ce téléviseur profite du système Q-Symphonie qui synchronise le son des haut-parleurs internes avec un système audio externe, telle qu’une barre de son.

Est-ce un Smart TV ?

Il est normal d’attendre d’un téléviseur vendu 1 390 euros (voire 2 290 euros en temps normal) qu’il soit intelligent. Et le Samsung Q700T ne faillit pas à la tâche. Il embarque le système d’exploitation maison de Samsung, Tizen OS. Celui-ci donne accès à de nombreuses applications, notamment vidéo puisqu’il est possible de profiter de Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ou encore OCS et MyCanal.

Grâce à la fonctionnalité Smart Things, il est possible de contrôler les objets connectés compatibles de votre domicile directement depuis votre téléviseur. Le Samsung Q700T supporte également les assistants vocaux comme Bixby ou Google Assistant, ce qui permet d’interagir avec votre TV à l’aide de votre simple voix.

Quel est l’intérêt d’un téléviseur 8K aujourd’hui ?

Si les téléviseurs commencent à débarquer sur le marché, la 8K, elle, se fait encore désirer. Elle n’est effectivement pas très répandue sur les chaînes TV classiques.

En revanche, elle débarque massivement sur le contenu en streaming, tandis que les Blu-Ray Ultra HD se démocratisent de plus en plus. Des événements majeurs seront même diffusés en 8K, comme les prochains J.O. de Tokyo.

À l’heure actuelle, le prix des téléviseurs 8K couplé à l’absence encore significative de programme en 8K rend l’achat d’un TV un peu prématuré. Cela dit, la grosse promotion du Samsung Q700T qui le fait tomber au prix des meilleurs TV 4K du moment, ainsi que la présence du processeur Quantum 8K de Samsung sont des arguments suffisants pour sauter le pas.

Ce processeur se charge d’upscaler les images 4K en 8K afin d’offrir une image de qualité depuis une source inférieure.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo