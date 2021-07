Le cofondateur de Twitter mise beaucoup sur les cryptomonnaies. En parallèle d'un portefeuille crypto physique, sa société Square travaille aussi sur une plateforme permettant de créer des projets de finance décentralisée autour du bitcoin.

Après Elon Musk, c’est désormais Jack Dorsey qui se prend de passion pour les cryptomonnaies. Le patron de Twitter a annoncé, jeudi 15 juillet, que son autre société, Square, allait développer un nouveau département dans le domaine crypto. Cette nouvelle unité, dont le nom reste à déterminer, va créer une plateforme visant à aider les développeurs à créer de nouveaux « services financiers décentralisés ».

Square veut simplifier la création de services permissionless (où tout le monde peut participer à la blockchain leur permettent de fonctionner) et non-custodial (où les clés privées qui permettent d’autoriser des transactions, et de dépenser les fonds qui leur sont associés, ne sont pas détenues par un tiers). Le concept de finance décentralisée renvoie quant à lui aux services financiers construits autour de la technologie blockchain — qui ne nécessite pas de passer par des entités telles que des banques pour opérer des transactions.

Square is creating a new business (joining Seller, Cash App, & Tidal) focused on building an open developer platform with the sole goal of making it easy to create non-custodial, permissionless, and decentralized financial services. Our primary focus is #Bitcoin. Its name is TBD.

