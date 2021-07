Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a indiqué que son autre société Square allait développer un portefeuille crypto physique. Il estime que les propriétaires de cryptomonnaies doivent disposer de solutions plus sécurisées pour conserver leurs biens.

« C’est parti ». Le PDG de Twitter Jack Dorsey, l’a annoncé ce 9 juillet : son autre société, Square, va développer un portefeuille crypto physique. Le projet était à l’étude depuis un moment : dès le 4 juin, Jack Dorsey révélait, sur Twitter, que Square considérait cette option. Le terme « portefeuille crypto » désigne les procédés de stockage de cryptomonnaies. Ces portefeuilles se présentent sous des formes variées : application mobile, logiciel ou encore portefeuilles en ligne (web wallet). Parmi elles, on trouve aussi le hardware wallet, qui comme son nom l’indique, est un outil de stockage physique.

Les portefeuilles crypto renferment la clé publique — qui est en quelque sorte l’adresse de l’utilisateur et qui est visible de tous — et une information plus sensible, la clé privée. « Cette clé privée est un élément stratégique qui permet d’autoriser des transactions. Toute personne qui a accès à votre clé privée peut dépenser les fonds qui lui sont associés », explique sur son site le français Ledger qui commercialise également des portefeuilles crypto physiques.

L’idée derrière les hardware wallet est de réduire les risques de perdre ses cryptomonnaies suite à un hack. « Les portefeuilles physiques permettent d’isoler totalement vos clés privées de votre ordinateur ou de votre smartphone faciles à hacker », affirme Ledger sur son site. Le fait de ne pas confier la sécurité de ses clés privées à une société semble également important aux yeux de Jack Dorsey.

Dans un thread, le PDG de Twitter indiquait ainsi : « Le bitcoin est fait pour tout le monde. Il est important pour nous de construire un produit inclusif qui offre au public une solution ‘non custodial’ (ndlr : un outil où votre clé privée n’est pas détenue par un tier). »

Square is considering making a hardware wallet for #bitcoin. If we do it, we would build it entirely in the open, from software to hardware design, and in collaboration with the community. We want to kick off this thinking the right way : by sharing some of our guiding principles.

— jack (@jack) June 4, 2021