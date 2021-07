La prochaine version d'Android 12 apporte un mode permettant de jouer à des jeux vidéo sur mobile même si le téléchargement n'est pas fini.

Jouer à un jeu vidéo alors que celui-ci n’est pas encore totalement téléchargé et installé ? Pour qui a un ordinateur, cela n’a rien de nouveau : il est par exemple tout à fait possible de jouer à certains titres, même s’ils ne sont pas encore complètement récupérés sur le PC. On pense par exemple à certains patchs de contenus proposés pour des titres comme Diablo 3 ou World of Warcraft.

Une fonctionnalité livrée avec Android 12

Cette approche sera déclinée sur mobile, avec Android 12. Comme le signale Frandroid, la prochaine grande mouture du système d’exploitation pour smartphone inclut un mode qui permet de lancer un jeu même si son téléchargement n’est pas achevé. Cela nécessitera qu’en amont, les studios indiquent quelles sont les ressources indispensables au jeu pour s’exécuter, même s’il n’y a pas encore tout.

Ce service, appelé « play as you download », permet par exemple à quelqu’un de tester un titre qui serait particulièrement volumineux, sans avoir la certitude qu’il en vaut la peine. Si en jouant au premier niveau, il se rend compte qu’il ne lui plaît pas, il pourrait ainsi stopper le téléchargement en tâche de fond. Ce pourrait aussi être pratique dans le cas où le débit de la connexion Internet est faible.

Il s’agira d’une fonctionnalité réservée à Android 12, car le système d’exploitation aura un nouveau système de gestion de fichiers. Quant aux jeux, il leur faudra exploit Android App Bundle — il s’agit d’un nouveau format d’application qui vient en remplacement du fameux APK. Android 12 a été présentée courant mai 2021. Cette nouvelle version fera ses débuts auprès du public à l’automne.

